«Назревает серьезный конфликт между силовыми структурами и Лукашенко»
- 12.03.2021, 13:35
Указ № 85 только ускорил развязку.
Силовикам в Беларуси разрешили заниматься коммерческой деятельностью?
Все верно, указ Лукашенко от 9 марта 2021 года № 85 «Об использовании внебюджетных средств» фактически дает такое право структурам Минобороны, КГБ, Следственному комитету и пограничной службе, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Пока что речь идет о сдаче вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов. Но этот факт говорит о многом.
По мере роста роли «правоохранительных» органов в поддержании существующей социальной модели их политический вес неизбежно будет расти. Силы «безопасности» начнут требовать свою долю в распределении ресурсов, захотят иметь влияние на политические решения. И похоже, эти прогнозы начинают сбываться.
Примечательно, что силовики лоббировали этот указ прямо сейчас. Однако увеличение экономического и политического веса сил безопасности подрывает персоналистский режим Лукашенко. Поэтому, когда процесс коммерциализации правоохранительных органов начнет набирать силу, это может привести к серьезному конфликту.