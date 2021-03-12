«Назревает серьезный конфликт между силовыми структурами и Лукашенко» 12.03.2021, 13:35

Указ № 85 только ускорил развязку.

Силовикам в Беларуси разрешили заниматься коммерческой деятельностью?

Все верно, указ Лукашенко от 9 марта 2021 года № 85 «Об использовании внебюджетных средств» фактически дает такое право структурам Минобороны, КГБ, Следственному комитету и пограничной службе, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Пока что речь идет о сдаче вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов. Но этот факт говорит о многом.

По мере роста роли «правоохранительных» органов в поддержании существующей социальной модели их политический вес неизбежно будет расти. Силы «безопасности» начнут требовать свою долю в распределении ресурсов, захотят иметь влияние на политические решения. И похоже, эти прогнозы начинают сбываться.

Примечательно, что силовики лоббировали этот указ прямо сейчас. Однако увеличение экономического и политического веса сил безопасности подрывает персоналистский режим Лукашенко. Поэтому, когда процесс коммерциализации правоохранительных органов начнет набирать силу, это может привести к серьезному конфликту.

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