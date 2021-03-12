На белорусских предприятиях растет недовольство рабочих из-за невыплаты зарплат 6 12.03.2021, 13:41

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иллюстрационное фото

Также наблюдаются проблемы с заказами из-за санкций.

Подписчики Telegram-канала «Беларусь головного мозга» сообщают о серьезных проблемах на крупных предприятиях страны.

«Пишу об очень тяжелом финансовом положении на Глубокском молочно-консервном комбинате. Предприятие очень сильно закредитовано после модернизации, прошедшей несколько лет назад, денег ни на что не хватает, уже случаются задержки с выплатой зарплат:

— Населению, сдающему молоко, уже по полтора месяца не выплачивают деньги за уже сданную продукцию,хотя обязаны каждые 10 дней. Таких больших задержек раньше никогда не было, люди очень недовольны, не за что сходить в магазин или автолавку, ведь для многих это основной источник дохода, в колхозе зарплаты 200-250 рублей,постоянные задержки. Никто не объясняет, что происходит ни на заводе, куда невозможно дозвониться, ни в райисполкоме. Водители-частники, собирающие молоко, говорят что им тоже задерживают зарплаты, так как завод не платит за сбор молока и имеет перед ними огромные долги. Говорят,что должны будут прекратить собирать молоко, нет денег ни на бензин, ни на запчасти для машин. Если это произойдет, люди вообще останутся ни с чем, как тогда выживать в деревне».

«На Штадлере начались проблемы, нет заказов. Человек говорит, что из-за санкций не размещают заказы в РБ», — рассказывают читатели Telegram-канала.

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