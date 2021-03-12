Путин и российское свинство Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»

12.03.2021, 13:48

1,944

Сергей Митрохин

Кремлевскому персоналу пора поставить на стол табличку: «ноги не класть!».

Вчера президент РФ провел с российскими олигархами совещание по повышению инвестиционной активности.

Как сообщают СМИ, владелец компании «Русагро» Вадим Мошкович в конце своего выступления пригласил главу государства пообщаться со своими свиньями, приехав для этого в Уссурийск.

Мне кажется, я знаю, как помочь Владимиру Владимировичу сэкономить его драгоценное время!

Для того, чтобы познакомиться со свинскими делами аграрного олигарха, совсем не обязательно ехать так далеко. Можно даже не выезжать за пределы Третьего транспортного кольца.

Президентскому кортежу достаточно проехать

1) мимо зданий бывшей Городской клинической больницы № 6, которую олигарх хочет отнять у жителей Басманного района для ведения своего образовательного бизнеса;

2) по Саввинской набережной в Хамовниках, где два старинных красивых дома (№ 17 и 27) приговорены миллиардером к сносу с целью строительства на их месте «лофт-комплекса» и «клубного дома».

У дома 27 я бы даже предложил президенту остановиться, чтобы ознакомиться с наиболее ярким образчиком свинства.

Там надо вспомнить слова директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, который в октябре минувшего года на совещании по вопросам культурного наследия говорил: «Да и Вам, Владимир Владимирович, приходится лично вмешиваться, когда опасность грозит самым знаковым для России объектам: Новодевичьему монастырю, Соловкам, Санкт-Петербургской консерватории».

Самое время опять вмешаться, ведь дом 27 по Саввинской находится в Охранной зоне Ансамбля Новодевичьего монастыря, имеющего статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь-то и решил Мошкович насвинячить своим лофт-комплексом.

Постояв у этого дома, задраенного драпировкой под снос, может быть даже вспомнит Владимир Владимирович свои многочисленные афоризмы на тему: «сохранение исторической памяти – один из ключевых приоритетов».

После чего, глядишь, и опять позовет на встречу Вадима Мошковича, но на другую тему. Не о свиньях в Уссурийске, а о свинстве в Москве.

Впрочем, почему только его одного? За круглым столом в Кремле поместятся и другие ее пожиратели.

Советую кремлевскому персоналу поставить на стол табличку: «ноги не класть!».

Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».