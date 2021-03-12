Сколько денег белорусы забрали из банков с начала этого года 12.03.2021, 14:02

фото: TUT.BY

Общий объем валютных депозитов продолжает снижаться уже 14 месяцев подряд.

По данным Нацбанка на 1 марта, на рублевых депозитах белорусов лежало 4,6 миллиарда рублей и 4,5 миллиарда долларов. Объем рублевых вкладов потихоньку прирастает с начала этого года, а вот общий объем валютных депозитов продолжает снижаться уже 14 месяцев подряд, пишет tut.by.

По данным Нацбанка на 1 марта, на рублевых депозитах белорусов лежало 4 миллиарда 649 миллионов рублей. Это на 49,7 миллиона больше, чем в начале февраля. По сравнению с началом этого года общий объем рублевых депозитов вырос на 116,4 миллиона рублей, по сравнению с началом 2020-го — снизился на 482,4 миллиона.

Объем валютных вкладов при этом продолжает снижаться. По данным на 1 марта он составил 4 миллиарда 530,9 миллионов долларов и по сравнению с предыдущим месяцев уменьшился на 44,4 миллиона долларов. Снижение с начала года составило 108,8 миллиона долларов, с начала 2020-го — 1 миллиард 685,4 миллиона долларов.

По данным на 1 марта, переводные депозиты физлиц (к ним относятся остатки на расчетных и текущих счетах) составили 3 миллиарда 180,5 миллионов рублей и 1 миллиард 295 миллионов долларов. Переводные депозиты в рублях в феврале выросли на 57,5 миллионов рублей (с начала года — на 248,8 миллиона рублей), в валюте — приросли на 32,2 миллиона долларов (с начала года — снизились на 84,9 миллиона долларов).

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