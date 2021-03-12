Россию накрыл мощный ураган: ветер сбивает людей с ног

Россию накрыл мощный ураган: ветер сбивает людей с ног1
- 12.03.2021, 14:16
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Из-за непогоды в некоторых регионах ограничили движение по дорогам.
В России мощный ураган накрыл сразу несколько городов. Сильный ветер срывает крыши и валит деревья, а людей сбивает с ног.
Об этом сообщается в сюжете на «Апостроф TV».
В Новороссийске порывы ветра достигли 35-ти метров в секунду. Температура воздуха понизилась до 8 градусов мороза.
В некоторых регионах наблюдаются сильные метели. Ветер сбивает людей с ног и срывает вывески с магазинов.
Из-за непогоды власти ограничили движение по дорогам. В нескольких городах ввели чрезвычайную ситуацию. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится минимум три дня.