Генпрокуратура считает приговор журналистке Катерине Борисевич «слишком мягким» 9 12.03.2021, 14:38

Катерина Борисевич

Фото: AP

Правда о Романе Бондаренко не дает преступникам покоя.

Генпрокуратура Беларуси считает приговор журналистке tut.by Катерине Борисевич не соответствующим "тяжести преступления по причине мягкости". Это 6 месяцев лишения свободы и большой штраф. В Минский городской суд подан апелляционный протест, пишет сайт "Еврорадио".

Приговор был оглашен в суде Московского района Минска 2 марта (сам процесс проходил в закрытом режиме). 36-летняя Катерина Борисевич и 37-летний врач Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин были признаны виновными в "разглашении медицинской тайны, повлекшей тяжкие последствия". Речь идет о громком деле убитого протестующего Романа Бондаренко. Борисевич и Сорокин обнародовали информацию, что он не был пьяным — 0 промилле алкоголя в крови. А это противоречило официальным заявлениям Следственного комитета и Александра Лукашенко.

Артем Сорокин был осужден на 2 года колонии с отсрочкой наказания на год. И этот приговор Генпрокуратуру не возмутил. Срок заключения могут увеличить Катерине Борисевич, которая находится за решеткой с ноября 2020 года.

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