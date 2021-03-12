закрыть
12 марта 2021, пятница, 15:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении

  • 12.03.2021, 14:50
Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении
Алексей Навальный
Фото: ТАСС

Накануне адвокатов под разными предлогами не допускали к политику.

Российского политика Алексея Навального увезли из СИЗО-3 («Кольчугино») во Владимирской области РФ.

Об этом в самом учреждении рассказали защитникам оппозиционера, сообщается в его твиттере.

«Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались», — сказано в сообщении в аккаунте политика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны им победу
Мы должны им победу Ирина Халип
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах Владимир Халип
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі Сяргей Законнікаў
Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин