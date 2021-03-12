Медики назвали три уникальных продукта, которые восстанавливают суставы 12.03.2021, 15:03

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Каждый из них имеет свои «сильные стороны».

Одной из главных причин болезни суставов является нарушение обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща. Добавив в рацион ряд компонентов, можно улучшить питание хряща и создать более комфортные условия для его функционирования, пишет u-news.com.ua.

При артрозе дискомфорт и воспаление уменьшает употребление скумбрии. Ее следует есть часто и понемногу: около 30 граммов продукта в день.

Второй важный продукт — киви. Всего половина киви содержит суточную норму витамина С, который участвует в формировании хряща и соединительной ткани. Третий продукт — овсянка, поскольку в ней много марганца, а он помогает формировать коллагеновые волокна.

Коллаген — особый белок, который в большом количестве содержится в хрящевой ткани, связках и коже. Он синтезируется в организме, но при артрозе его, как правило, недостаточно. Много коллагена содержится в холодце, но в нем также много и холестерина. Поэтому есть его желательно редко. Холодец лучше заменить заливным из рыбы или фруктовым желе.

Специалисты пока не пришли к единому мнению, почему у человека возникает артроз. Самыми вероятными причинами называются генетическая предрасположенность, осложнение после острого артрита, возрастные изменения, избыточные нагрузки на хрящ в результате ожирения или особенностей профессиональной деятельности. Артрит гораздо чаще возникает после инфекционных хламидиоза и стрептококка, вследствие заболеваний нервной системы или нарушений обмена веществ, нехватки в организме витаминов и микроэлементов.

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