ВОЗ: В мире не выявили ни одной смерти от вакцины против коронавируса 2 12.03.2021, 14:21

Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски.

В мире не выявлено ни одной смерти от вакцины против коронавируса. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 11 марта, которая комментирует приостановку вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых европейских странах, пишет "Гордон".

"ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности несколько стран Европейского Союза приостановили использование определенной партии вакцины AstraZeneca, распространяемой в ЕС, на основании сообщений о редких нарушениях свертывания крови у лиц, получивших вакцину от этой конкретной партии. Это было принято в качестве меры предосторожности, пока завершается полное расследование", – отметили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам все еще уверен, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование.

"Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин внимательно изучает текущие отчеты о вакцине AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное представление об этих событиях, результаты и любые изменения текущих рекомендаций будут немедленно доведены до сведения общественности", – добавили в организации.

ВОЗ также отмечает, что вакцинация против COVID-19 не снижает смертность от других причин, не связанных с коронавирусом.

"Смертность от других причин продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По состоянию на 9 марта с начала пандемии было введено более 268 млн доз вакцины против COVID-19, согласно данным, предоставленным ВОЗ национальными правительствами. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти от вакцины против COVID-19", – подчеркнули в ведомстве.

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