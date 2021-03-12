Директор «Польской школы» вернулась в Брест и пропала 12.03.2021, 15:35

2,210

Анна Панишева

Фото: facebook.com/anna.paniszewa

Ранее был задержан соучредитель организации.

Директор ООО «Польская школа» Анна Панишева вернулась в Беларусь на следующий день после задержания в Бресте соучредителя организации по уголовному делу, начатому белорусскими властями.

По данным tut.by, Панишева ехала из Польши на автобусе. Около 1.20 она должна была прибыть в Брест. Сейчас ее телефон недоступен. По неподтвержденной информации, директор «Польской школы» задержана. Об этом сообщил tut.by информированный источник. О задержании Панишевой также сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании. За комментарием журналисты обратились в пресс-службу МВД, но ответа пока не получили.

Напомним, 11 марта стало известно о задержании соучредителя «Польской школы». 43-летний брестчанин является подозреваемым по возбужденному прокуратурой уголовному делу.

Уголовное дело возбудили 10 марта по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Анна Панишева в своем видеообращении, которое появилось в соцсети 11 марта, назвала обвинения «надуманными» и предположила, что их цель — «ликвидация «Польской школы». На видео она сообщила, что намерена вернуться в Беларусь, чтобы опровергнуть «все наветы силой аргументации».

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства сообщил, что Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

11 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, сообщили в МИД Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».