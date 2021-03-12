Британская лотерея передала почти $1,7 миллиарда на борьбу с COVID-19 12.03.2021, 16:04

Деньги направили на программы, которые помогают людям во время самоизоляции.

Национальная лотерея Великобритании пожертвовала $1,67 млрд на борьбу с пандемией COVID-19. Деньги направили на различные инициативы и программы, которые помогают людям во время самоизоляции, сообщает nv.ua.

«Национальная лотерея внесла огромный вклад в восстановление здоровья страны после пандемии. Это существенно изменит жизнь многих людей, оказывая критически важную финансовую поддержку нуждающимся в ней общинам», — заявил министр культуры Оливер Дауден.

Полученные от лотереи $1,67 млрд направят на тысячи инициатив и программ, связанных с решением проблем одиночества и изоляции, оказанием поддержки пожилым и уязвимым молодым людям, а также тем, кто способствует развитию физического и психического здоровья в обществе.

Председатель Национального лотерейного форума Великобритании Рос Керслейк заявил, что пользователи лотереи предоставили свою поддержку тысячам проектов по всей стране за последний год.

По его словам, благодаря этому финансированию дополнительные деньги также получили сектор искусства, наследия и спорта.

К примеру, помощь от Национальной лотереи в размере $41,7 млн получил национальный молодежный театр Шотландии, который обучает таланты по всей стране.

Ранее фонд правительства Великобритании по восстановлению культуры выделил $2,19 млн для поддержки предприятий в области искусства во время пандемии, а также для благотворительных организаций, которые не могли продолжать свою деятельность во время карантина.

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