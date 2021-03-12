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Минчане провели акцию в поддержку гомельчанки Валерии Децук

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  • 12.03.2021, 16:09
Минчане провели акцию в поддержку гомельчанки Валерии Децук
Валерия Децук
Фото: ok.ru

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», минчане провели акцию в поддержку гомельчанки Валерии Децук.

Валерия Децук — кандидат химических наук, доцент, преподаватель Белорусского государственного университета транспорта. ОМОН ворвался к ней в квартиру утром 7 марта, за то что она фотографировалась с бело-красно-белым флагом.

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