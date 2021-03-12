YouTube ограничил доступ к пропагандистскому фильму «Крым. Путь на Родину» 1 12.03.2021, 16:31

Фильм был снят в 2015 году российской государственной компанией.

YouTube обозначил российский пропагандистский фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий», сообщает nv.ua.

При попытке воспроизвести видео появляется следующее уведомление: «Участники сообщества YouTube отметили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий».

Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.

Пропагандистский фильм «Крым. Путь на Родину» сняла в 2015 году российская государственная компания ВГТРК. Он был посвящен годовщине оккупации полуострова.

В фильме Россия фактически признает военное вторжение в Крым. Президент РФ Владимир Путин дал интервью для фильма, рассказав об участии российского спецназа в захвате полуострова.

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