YouTube ограничил доступ к пропагандистскому фильму «Крым. Путь на Родину»1
- 12.03.2021, 16:31
Фильм был снят в 2015 году российской государственной компанией.
YouTube обозначил российский пропагандистский фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий», сообщает nv.ua.
При попытке воспроизвести видео появляется следующее уведомление: «Участники сообщества YouTube отметили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий».
Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.
Пропагандистский фильм «Крым. Путь на Родину» сняла в 2015 году российская государственная компания ВГТРК. Он был посвящен годовщине оккупации полуострова.
В фильме Россия фактически признает военное вторжение в Крым. Президент РФ Владимир Путин дал интервью для фильма, рассказав об участии российского спецназа в захвате полуострова.