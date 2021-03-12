The Economist объяснил, насколько полезными могут быть паспорта вакцинации 12.03.2021, 15:14

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Издание призывает не преувеличивать их значение.

Мир отчаянно пытается выйти из пандемии коронавируса. В странах, где количество случаев болезни критически растет, власти вводят локдауны и «заставляет» граждан сидеть по домам неделями. Поскольку глобальные темпы вакцинации начинают постепенно расти, и системы здравоохранения рассчитывают на уменьшение нагрузки, правительства стран должны начинать думать о том, как выводить свои государства из пандемического состояния и что делать с людьми, которые завершили программу получения прививок, пишет журнал «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на The Economist.

На этой неделе американский Центр по контролю и профилактике заболеваний выдал первые указания о том, что могут делать вакцинированные люди, предоставляя им больше свободы, но все еще нужно больше информации. Однако и сам COVID-19 до сих пор недостаточно изучен, не говоря уже о действии вакцинации, поэтому трудно оценить все потенциальные угрозы. Пожилые люди все еще остаются в группе риска, а сопутствующие заболевания могут привести к госпитализации даже среди молодых людей.

Америка, Великобритания и Европейский Союз пытаются решить, что делать с паспортами вакцинации и как ввести их с максимальной эффективностью и пользой. Идею введения таких паспортов поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Израиль, который является одним из лидеров по темпам вакцинации населения, уже имеет подобную систему мониторинга людей, получивших прививки.

Паспорта вакцинации уже используются, особенно в международных поездках, но если ввести их внутри отдельной страны, они вряд ли будут столь полезными. Когда никто не привит, паспорта, очевидно, не принесут никакой пользы, а принудительная вакцинация - это признак авторитаризма. Если вакцины бесплатные и широко доступны, многие люди все еще не готовы делать прививки. Те, кто не может получить вакцину, рискуют столкнуться с дополнительными рисками. Паспорта вакцинации наиболее полезны в тот период, когда большое количество людей, которые хотят быть привитыми, рискуют заразиться болезнью, поскольку вакцины недостаточно, но в таком случае подобные удостоверения могут обострить социальную несправедливость.

Страны с развитой туристической отраслью могут использовать паспорта вакцинации, чтобы защитить свое население от туристов, которые рискуют быть носителями болезни. Даже если глобальное распространение вакцины вызывает этические вопросы, сама паспортная система не представляет ничего нового, поскольку она уже установлена для таких заболеваний, как желтая лихорадка, например.

Однако введение паспортов вакцинации для использования внутри страны вызывает много вопросов. Например, Великобритания планирует сделать прививки всем взрослым жителям страны до конца июля. Америка получит достаточно доз, чтобы вскоре закончить процесс вакцинации. В Европе, где кампания вакцинации проходит медленно, широкая система вакцинных паспортов может не принести пользы.

Сторонники идеи введения удостоверений вакцинации утверждают, что такие паспорта будут поощрять людей делать прививки. Если их правильно ввести, они не будут представлять угрозу для персональных данных, кроме того, такие паспорта также не должны стать платформой, которую государство будет использовать для вмешательства в общее состояние здоровья граждан. Однако чем больше паспорта вакцинации будут использоваться как стимул делать прививки, тем сильнее они могут вредить, ведь люди рискуют потерять свободу выбора. Лучше поощрять людей получать прививки более демократичными способами. Страны часто искали магические решения, чтобы остановить пандемию. Но помочь в этом могут только вакцины, а не паспорта вакцинации, резюмирует издание.

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