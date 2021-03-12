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Игорь Банцер в суде: Я не откажусь от голодовки

  • 12.03.2021, 16:51
Игорь Банцер в суде: Я не откажусь от голодовки
Игорь Банцер

Держащий «сухую голодовку» политзаключенные заявил, что сил у него осталось до понедельника.

В Гродно начался суд над музыкантом Игорем Банцером, который держит сухую голодовку уже 10-й день. Его оставили под стражей «чтобы он не скрылся от преследования». Также суд постановил найти и вызвать свидетеля-милиционера, который видел, как Банцер танцует перед милицейской машиной, сообщает телеграм-канал «Баста!»

Следующее заседание назначили на 18 марта. Присутствующие встретили эту новость криками «судилище!»

«Я до понедельника продержусь, а там посмотрим. Если меня начнут кормить принудительно, я не откажусь от голодовки», – сказал Игорь Банцер.

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