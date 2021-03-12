Исчез отрицающий COVID-19 президент Танзании 1 12.03.2021, 17:01

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Джон Магуфули

фото: Reuters

Оппозиция страны рассказала, что с ним могло случиться.

Президент Танзании Джон Магуфули две недели не появляется на публике. Оппозиция заявляет, что он госпитализирован в критическом состоянии с коронавирусом нового типа. 61-летний политик высмеивал пандемию и меры защиты от нее, а входящий в состав государства остров Занзибар стал популярным туристическим направлением, сообщает "Радио Свобода".

Магуфули не появлялся на публике с конца февраля, пропустив видеоконференцию глав стран Восточной Африки 27 февраля передает кенийская газета People Daily. Оппозиция утверждает, что политик был отправлен на лечение в госпиталь в столице Кении Найроби. В среду бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах Тунду Лиссу заявил, что президент перевезен на лечение в Индию и находится при смерти.

Танзания не обнародует статистические данные о числе пострадавших от коронавируса с апреля прошлого года. Магулуфи не вводил в стране карантин и советовал лечиться молитвами. По официальным данным, в Танзании заболели COVID-19 только 509 человек, 21 пациент умер. Страна открыта для иностранных туристов.

Первый вице-президент полуавтономного региона Занзибар Сейф Хамад в феврале скончался от коронавирусной инфекции. Вскоре после этого министр финансов Танзании Филип Мпанго принял участие в пресс-конференции в Найроби, чтобы опровергнуть слухи, что он тоже умер от ковида. При этом министр тяжело кашлял и хрипел.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом нового типа в Танзании в январе заявило посольство США. 26 февраля поездки в страну запретила Чехия. Католическая церковь призвала правительство страны признать пандемию и рекомендовала верующим избегать массовых собраний.

Власти Танзании эпидемию по-прежнему отрицают, как и исчезновение главы государства. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент не обязан появляться на публике. "Глава государства не телеведущий, чтобы постоянно быть в эфире. Глава государства — не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день", — написал он.

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