Политзаключенная Наталья Херше остановила голодовку 1 12.03.2021, 18:04

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Об этом ее брат узнал из письма, которое получил сегодня.

Белоруска со швейцарским гражданством Наталья Херше, осужденная за сопротивление сотруднику милиции (часть 2 статьи 363 УК) на два с половиной года колонии, в начале марта прекратила голодовку. Об этом рассказал «Медиазоне» ее брат Геннадий Касьян.

О том, что сестра снова начала принимать пищу, Касьян узнал из письма, которое женщина написала 7 марта из гомельской ИК-4, куда ее этапировали вечером в первых числах марта. Письмо Геннадий Касьян получил сегодня.

«Каждый раз восхищаюсь жизнью… нежданно-негаданно, на 9-ом дне голодовки, в 21:30, дав 10 минут на сборы, меня забрали на этап», — написала Херше в письме брату.

«В поезде сказали, что ехать нам 12 часов, так и было. Я начала кушать, съела одно яблоко, воды было мало, экономили. Два раза давали кипяток, нас было девять человек. По приезду на первый взгляд все выглядело неплохо, но чувствовала сильную слабость. Мы застали обед, был очень вкусным, хотя я и не съела много», — рассказала женщина.

51-летняя Наталья Херше голодала дважды. Первую голодовку женщина объявила 18 января — из-за того, что ей перестали приходить письма. После этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем, и Херше прекратила голодовку. Во второй раз она перестала принимать пищу по этой же причине с 22 февраля.

Последние 12 лет Наталья Херше жила в Швейцарии. 19 сентября ее задержали в Минске по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Вскоре женщину обвинили в сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК) — за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН Сергея Кончика. Женщина не признала вину — по ее словам, она участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву. 7 декабря Наталью Херше приговорили к 2,5 годам годам колонии.

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