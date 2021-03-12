Индийский миллиардер обогнал Маска и Безоса по темпам роста состояния 1 12.03.2021, 18:11

2,470

Фото: Ajit Solanki / AP

Такой скорости прироста не было ни у кого из миллиардеров.

С начала года состояние индийского миллиардера Гаутама Адани, основателя конгломерата Adani Group, выросло на $16,2 млрд. По оценкам Bloomberg, оно достигло $50 млрд. Причем с такой скоростью в этом году состояние не росло ни у кого из миллиардеров, пишет сайт officelife.media.

Adani Group включает компании, работающие с морскими грузоперевозками, торговлей, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и другими направлениями. С начала года акции группы компаний выросли минимум на 50%. При этом у Adani Total Gas ценные бумаги стали дороже на 97%, а у Adani Enterprises — на 90%. В прошлом году акции Adani Green Energy, подразделения по производству энергии из возобновляемых источников, поднялись в цене примерно на 500%.

В итоге Гаутама Адани увеличивает свое состояние куда более стремительно, чем Джефф Безос и Илон Маск. Главы Amazon и Tesla в этом году то теряли огромные деньги, то снова наращивали свой капитал и уже несколько раз сменяли друг друга на месте богатейшего человека планеты.

В этом году на руку индийскому миллиардеру сыграл ажиотаж инвесторов вокруг его конгломерата по строительству электростанций и портов. Кроме того, группа компаний заявила о своем интересе к сфере высоких технологий. В феврале Adani Enterprises подписала пакт об увеличении в Индии мощности центров обработки данных на 1 гигаватт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».