Президент Армении госпитализирован
- 12.03.2021, 18:28
- 1,812
Армен Саркисян попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса.
Армянская газета Грапарак сообщила в пятницу, 12 марта, о госпитализации президента страны Армена Саркисяна, пишет сайт interfax.ru.
«У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр «Астхик», проводится операция по стентированию», - пишет издание.
Как заявили в пресс-службе президента, у Саркисяна возникли осложнения в связи с перенесенным коронавирусом.
«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре Астхик», - отметили в пресс-службе.
Напомним, Саркисян заразился коронавирусом во время визита в Лондон в начале года.