Президент Армении госпитализирован 12.03.2021, 18:28

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Армен Саркисян

Армен Саркисян попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

Армянская газета Грапарак сообщила в пятницу, 12 марта, о госпитализации президента страны Армена Саркисяна, пишет сайт interfax.ru.

«У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр «Астхик», проводится операция по стентированию», - пишет издание.

Как заявили в пресс-службе президента, у Саркисяна возникли осложнения в связи с перенесенным коронавирусом.

«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре Астхик», - отметили в пресс-службе.

Напомним, Саркисян заразился коронавирусом во время визита в Лондон в начале года.

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