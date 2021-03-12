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«Я закончил деканат, я декан»: российский боец ММА Емельяненко опозорился, говоря о своем образовании

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  • 12.03.2021, 19:06
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«Я закончил деканат, я декан»: российский боец ММА Емельяненко опозорился, говоря о своем образовании
фото: YouTube/KOVALENKO

Емельяненко заявил, что у него два высших образования - «экономическое и нефтяное».

Звездный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оконфузился во время интервью, отвечая на вопрос о своем образовании. Об этом он рассказал YouTube-каналу KOVALENKO, пишет «Униан».

"В школе - твердый троечник. После школы я закончил вот сейчас только что деканат на нефтяника. У меня два высших образования - экономическое и нефтяное. Я декан, да. Экономическое? Это экономика и управление на предприятии в городском хозяйстве", - сказал Емельяненко.

В сети уже смеются со слов Емельяненко.

Александр Емельяненко провел в смешанных единоборствах 37 боев. На его счету 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. В самбо он становился многократным чемпионом России, мира и Европы.

Емельяненко неоднократно оказывался героем скандальной хроники, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

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