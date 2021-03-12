Польша отмечает 22 года с момента вступления в НАТО 12.03.2021, 19:44

Фото: charter97.org

Глава Минобороны Польши заявил, что «это было хорошее решение, которое привело к повышению безопасности страны».

Сегодня отмечается 22 года с момента вступления Польши в НАТО. 12 марта 1999 года Польша вместе с Чехией и Венгрией вошла в число союзников Североатлантического альянса, передает «Польское радио».

«Это было хорошее решение, которое привело к повышению безопасности Польши», – сказал министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью журналистам. «Сегодня с перспективы 22 лет можно сказать, что Польша принадлежит к группе лидеров Североатлантического альянса, хоты бы потому, что мы выделяем более 2% ВВП на оборону. Польша играет ключевую роль на восточном фланге НАТО».

Министр Блащак добавил, что польские военные выполняют свой основной долг – защищают территорию страны, а также несут службу в рамках союзнических обязательств в других государствах, например в странах Балтии и в Румынии.

Глава Минобороны Польши, говоря о современных вызовах, отметил важность польско-американских отношений. Он напомнил, что в беседе с новым министром обороны США Ллойдом Остином прозвучала декларация о дальнейшем развитии военного сотрудничества.

Министр напомнил, что с января этого года в оборонном ведомстве работает уполномоченный по вопросам реализации военного соглашения с США, который следит за реализацией следующих этапов подписанного в августе прошлого года документа.

Согласно заключенному с США соглашению, численность американских военнослужащих в Польше увеличится как минимум на тысячу. В случае угрозы на восточный фланг НАТО также можно будет направить до 20 тысяч военнослужащих из подразделений армии США, которые дислоцируются в Европе.

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