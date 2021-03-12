Медики назвали семь продуктов для естественной очистки легких 12.03.2021, 19:48

2,868

Важно добавлять их в свой рацион.

Употребление правильной пищи является простым способом укрепить иммунитет и улучшить состояние легких. Именно этот орган является главной мишенью для COVID-19, провоцирующего опасные осложнения в виде пневмонии и дыхательной недостаточности, пишет lenta.ua. Специалисты советуют добавить в свой ежедневный рацион такие продукты:

Куркума

По мнению экспертов, ее добавление в чай и различные блюда защищает легкие от поражения. Ее главный ингредиент, куркумин, может защитить орган дыхания от развития фиброза, острого респираторного дистресс-синдрома. Также куркума снижает риск хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), аллергической астмы, рака легких. Этот эффект объясняется способностью куркумина подавлять воспаление.

Зеленый чай

Полифенольные соединения напитка также оказывают сильное, противовоспалительное действие, помогают легким очищаться от скоплений мокроты. Питье зеленого чая оценивается как эффективная профилактика ХОБЛ. Специалисты рекомендуют выпивать по две чашки каждый день.

Имбирь

Его масла помогают легким, дыхательным путям очищаться от токсинов. Кроме того, продукт содержит витамины и минералы, включая калий, магний, бета-каротин, цинк, которые укрепляют иммунитет.

Мед

Обладает мощными антибактериальными свойствами, уменьшает дискомфорт, возникающий из-за проблем с дыханием. Этот продукт также известен своим укрепляющим действием в отношении иммунитета.

Чеснок

Его вещество аллицин действует как мощный природный антибиотик, помогающий бороться с респираторными инфекциями, которые забивают легкие, вызывают одышку, застой.

Продукты, богатые антиоксидантами

Регулярное употребление вишни, оливок, грецких орехов, фасоли и чечевицы, зелени помогает снизить воспаление легочных тканей, облегчить течение респираторных болезней, ускорить выздоровление.

Молоко

Обильное питье стимулирует очищение легких от мокроты, а кровь – от недоокисленных продуктов обмена, скапливаемых при пневмонии. Медики советуют употреблять молоко, минеральную воду (щелочную).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».