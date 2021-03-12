В центре Минска патриоты зачитали стихи Янки Купалы

В центре Минска патриоты зачитали стихи Янки Купалы1
- 12.03.2021, 19:58
Акция прошла под бело-красно-белыми флагами.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко. Сегодня минчане вышли на акцию в центре города и зачитали стихи народного поэта Беларуси Янки Купалы, пишет телеграм-канал «Баста!»:
Хто ты гэткі?
— Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
— Долі лепшай.
Якой долі?
— Хлеба, солі.
А што болей?
— Зямлі, волі.
Дзе радзіўся?
— Ў сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся?
— Пры дарожцы.
Чым асвенчан?
— Кроўю, потам.
Чым быць хочаш?
— Не быць скотам.