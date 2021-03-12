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Какой будет погода в выходные

  • 12.03.2021, 20:30
Какой будет погода в выходные

Прогноз синоптиков на 13 и 14 марта.

Вернувшиеся снегопады местами сохранятся в Беларуси в субботу, а воскресенье потеплеет и снег сменится дождем. Подробности погоды на выходные сообщили в Белгидромете.

Суббота, 13 марта, будет днем богатым на осадки. Еще ночью по востоку Беларуси пройдут метели, на большей части других регионов в течение суток ожидается мокрый снег с дождем. Также в ночные и утренние часы прогнозируются туман и гололедица.

Средняя температура ночью около -3…+2 градусов, но в восточных регионах похолодает до -5 мороза. Днем потеплеет в среднем до +3…+8 градусов, в южных районах и до +10 тепла. Ветер при этом будет южного и юго-западного направлений, местами его порывы усилятся до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 14 марта, когда в Беларуси массово будут отмечать Масленицу, возможны мокрый снег и дождь. Уменьшатся ночные заморозки около -2…+5. Днем станет еще теплее в среднем +3…+10, а на юге страны и все +12 тепла. Ветер при этом сохранит свой юго-западный вектор, но в некоторых регионах может быть с порывами до 14 метров в секунду.

Погода все еще переменчивая, поэтому водителям стоит учитывать возможные туманы и гололед на трассах.

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