«Система разрушается кирпич за кирпичом» 1 12.03.2021, 20:45

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Поза, в которой нужно стоять во время утренней поверки. 12 марта 2021

Фото: ТК / Белсат

История минчанина, который выходит на марши, несмотря ни на что.

Герой «Белсата» Евгений – обычный финансист из Минска. Его трижды задерживали на маршах, дважды он сидел на сутках. Но ему «повезло» (для современной Беларуси) – мужчине удалось доказать незаконность своего задержания. Но все равно пришлось провести лишние пару часов в тюрьме. Как это было и почему – он рассказал журналистам.

Задержали в домашних штанах

Последний раз Евгения задержали в конце февраля в минском микрорайоне Лошица. Там должен был состояться марш. Он ехал туда по своим делам, и решил присоединиться. Но шествие даже не успело начаться – силовики знали о начале марша.

«За 10 минут до начала марша приехал бусик, оттуда вышли люди в штатском и начали всех забирать без разбора. С большего забрали девушек, со мной в бусе ехали только 3 парня. Один из них – отец 4 детей, который просто вышел из подъезда посмотреть, что происходит. Он и одет был соответственно: в домашних штанах!

Фото: ТК / Белсат

Дорога от РУВД до Окрестина была долгая, но веселая. Одна из девушек работала поваром в Минской пиццерии и предлагала силовикам заехать к ней на работу и покормить их. Таким образом пыталась поддержать тех, кто впервые оказался в автозаке.

Некоторые силовики якобы даже были на стороне протестующих. У нашего героя на руке во время задержания был БЧБ-браслет, так ему даже не приказали его снять.

Пол, похожий на тот, который был на Окрестина. 12 марта 2021. Фото: ТК / Белсат

Баня на Окрестина

Первая ночь на Окрестина прошла хорошо. «Там даже было белье!»- рассказывает Евгений.

Но после суда, на котором ему дали 25 суток – участие в «несанкционированной акции и сопротивление милиционеру», условия моментально ухудшились.

В камере на 4 человек находилось 12 человек. Причем батареи очень сильно топили – так, что из камеры шел пар. Белья узникам не давали, приходилось спать на полу штабелями. Евгений сидел и в Жодино, и в Барановичах, но такая «жесть» – только в Минске.

«В Барановичах, например, количество койко-мест соответствует людям. На Окрестина редко такое счастье бывает. Причем вдобавок батареи топят так, что не прикоснуться – как кипяток. Поэтому камера превращается в баню. Лежишь, но только немного пошевелишься, сразу начинаешь обливаться потом. В таких условиях нет даже белья. Но потом было два дня, как батареи вообще выключили. Кстати, постельное белье забирают только у политических. У остальных – есть».

Так администрация пытается создать конфликт между уголовными и политическими заключенными. Но обычно такие попытки не имеют смысла: арестанты поддерживают дружескую атмосферу.

Несколько ночей Евгений [имя изменено по просьбе героя] спал на полу, так как в четырехместной камере было 12 человек. 12 марта 2021. Фото: ТК / Белсат

Кстати, родственникам Евгения не сказали, где он находится.

«Родственники узнали только после суда где я. Ни по 102, ни в ГУВД Мингорисполкома не говорили. Жене пришлось подать меня в розыск. Только так узнала, что я на ЦИПе», – говорит он»

Евгений сравнивает условия с пытками.

«За 11 суток не выводили ни разу на улицу, даже помыться. Если так сидеть 25 суток, то легко вернуться домой со вшами. И теперь у нас пандемия коронавируса!».

Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

«На ЦИПе такой бардак!»

Жена вместе с адвокатом на свободе боролась за судьбу Евгения. Они писали жалобы во все инстанции и в итоге им удалось обжаловать решение о 25 сутках.

«Мне дали ознакомиться с какой-то жалобой во вторник, через неделю после задержания. Далее – информационный вакуум. Об отмене решения суда никакой информации. Я совершенно не знал, что жена добивалась апелляции, и что меня должны были отпустить в четверг. С четверга на пятницу меня не выпускали. Абсолютно незаконно. Адвокат говорила, что это первый раз произошло в ее практике», – вспоминает Евгений.

Фото: ТК / Белсат

Жена даже не знала, жив ли он.

«Его должны выпустить, но где он – неизвестно. Я так перепугалась. Думала, может быть избили так, что он весь черный. Скрывают, пока не заживет. Поэтому и писала жалобы. Возможно, это сработало», – рассказывает женщина.

Сам Евгений даже не удивлен тем, что его не выпустили вовремя:

«В ЦИПе такой бардак! Никто не знает, что делать. Не знают, сколько человек в камере. Якобы нет даже централизованной базы».

Фото: ТК / Белсат

В подтверждение своих слов он рассказывает несколько историй людей, с которыми он сидел на Окрестина.

«Со мной был парень, которого взяли за флаг Англии – это красный крест на белом фоне. Он фанат английского футбола и объяснял это на суде. Не поверили. Дали 14 суток».

Сидел с ним в одной камере и старший следователь, работавший в небольшом городе Минской области.

«После выборов он уволился с работы, должен был выплачивать 8 тысяч. Долго искал работу и в итоге его взяли на должность тестировщика. Во время испытательного срока его задержали за бело-красно-белый флаг. Надеюсь, на работе у мужчины все будет хорошо», – говорит Евгений.

Мужчина отмечает, что репрессии не повлияли на его настроение. Наоборот – он видит, как система разрушается кирпич за кирпичом.

«Поэтому и на марши я буду выходить по-прежнему», – говорит он.

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