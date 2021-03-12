Игра спецслужб РФ 7 12.03.2021, 21:32

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Денис Пушилин

Что стоит за заявлениями Пушилина о невозможности объединения «ЛНР» и «ДНР»?

В оккупированных Кремлем районах Донецкой и Луганской областей разыгрывается нешуточная драма с печальным концом для некоторых участников массовки. И эти участники начали молвить почти человеческим голосом, дабы хоть немного оттянуть неизбежное. Сегодня российские и украинские СМИ обильно постят истерический комментарий декоративного вождя российских орков в Донецке Дениса Пушилина. Указанный организм в очередной (!) раз заявил, что т.н. «ДНР» и «ЛНР» не могут объединиться в «единое государство», ибо это якобы будет противоречить «Минским соглашениям». Как сообщает sprotyv.info , об этом пишет блогер Алексей Копытько.

Тезис о противоречиях «Минску» — это откровенная брехня. Потому что ни в одном из трех документов, составляющих минский пакет, ни слова нет ни о каких «ДНР» и «ЛНР». Там идет речь об отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

На кого рассчитано это откровенное вранье? Все просто. Неподдающееся объяснению с точки зрения здравого смысла существование двух отдельных «государств» «восставшего народа Дамбаса» базируется на логике грабежа в разные российские карманы. Если схематизировать, то захваченную часть Луганской области грабят кланы из среды ФСБ, а разграбление оккупированной части Донецкой области — это привилегия ГУ (ГРУ) ГШ.

Эта логика оберегает «суверенитет» двух бантустанов лучше всякого ООН. Контрабанда, ограбление украинских недр, вывоз предприятий осуществляется параллельными потоками в интересах разных российских бенефициаров. Поэтому «граница» между «ЛНР» и «ДНР» охраняется лучше, чем между Израилем и его противниками. Поэтому из Снежного в Красный Луч проще добираться через Россию.

Разделение сфер влияния блюдется очень четко. Но попытки захватить вотчину оппонентов не прекращаются.

Вспомните. Месяц назад в Донецке с помощью десанта из специально обученных московских армян-пропагандистов рекламировали безумную поделку под название доктрина «Русский Донбасс«. Это товарищ Сурков решил напомнить публике, что он еще ого-го.

Под крики исконно русской Маргариты Симоньян «Россия матушка, прими поскорее Донбасс!» начал разворачиваться дискурс об объединении бантустанов, вплоть до проведения там «выборов президента». Даже желающие возглавить эту красоту появились. Например, беглый глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Но объединение бантустанов на практике будет означать утрату кормовой базы для одного из ведомств. И скорее всего это произойдёт за счет фсбэшников, потому что луганский бантустан по многим параметрам беднее и слабее донецкого. Как следствие, «интеграционные» позывы встретили отпор в самой России и забуксовали. Временно или навсегда — увидим, это вопрос, кто кого перекусит за поребриком.

Показательно, что на этом фоне голос против объединения подал сурковский попугай Пушилин. С одной стороны, это может быть сигнал его хозяев конкурирующей группировке, что они сделали выводы и попытка отжать «ЛНР» прекращена.

Но у Пушилина есть свой личный интерес. Он прекрасно осознает, что при любом изменении статус кво конкретно его внезапно и бесследно потеряют. Лично для него идеальный сценарий — оказаться в украинской тюрьме. Но шансы такого благоприятного исхода крайне невелики.

Заявление о невозможности объединения «ЛНР» и «ДНР» Пушилин уже делал. В мае 2020 г. Если глянете новости за тот период, то без труда увидите, почему вдруг он подал голос. В середине мая 2020 г. украинская делегация в ТКГ обнародовала информацию о наличии у «представителей ОРДЛО» с российской стороны гражданства РФ. В тот момент всерьез рассматривался вопрос перезагрузки верхушки орков. Чтобы сохраниться, Пушилин решил напомнить хозяевам о своей незаменимости.

Но после его заявления о невозможности слить «ЛДНР» в одно образование в сеть мгновенно слили информацию о факте совместной регистрации Пушилина и «главы МИД ДНР» гражданки Никаноровой в Выборгском районе Ленинградской области. Спалить это убежище могли только из России, поскольку фигурировали данные из разных внутренних баз (регистрация транспортных средств, прописка, паспортные данные). Хозяева показали Пушилину, чтоб он не дергался и не ляпал языком без команды. Ибо в России его не ждут.

После нынешнего заявления стоит запастись попкорном. Если это и правда сигнал, что захватчики из ГРУ дали заднюю и оставят в покое «ЛНР», тогда Пушилин какое-то время еще просуществует. Но если он опять выступил несогласованно — значит это крик о помощи. И его личная судьба предрешена.

Для наглядности — две картинки. В 2016 г. Пушилин, прозябавший в Москве, «не исключал» объединения «ДНР» и «ЛНР».

А в 2020 г., возглавив бантустан, начал резко исключать.

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