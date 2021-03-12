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Как в Беларуси дороги, по которой невозможно ездить, «обеспечивают проезд»

  • 12.03.2021, 22:10
Как в Беларуси дороги, по которой невозможно ездить, «обеспечивают проезд»
иллюстрационное Фото: depositphotos.com

Видеофакт из регионов.

Жители деревни Ковердяки написали письмо в администрацию Брестского района с просьбой отремонтировать дорогу, потому что по ней практически невозможно проехать, пишет телеграм-канал «Баста!».

Оказалось, что дорога в целом «в хорошем состоянии», а финансирование на этот участок не было предусмотрено.

Из ответа исполкома становится понятно, почему чиновники так хорошо отзываются о качестве наших дорог. Ведь на бумаге так и есть.

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