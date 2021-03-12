«Думал, это шифровки, а оказалось, кириллица» 1 12.03.2021, 22:16

Кадр допроса по видеосвязи Фабиана Шонингера, сотрудника отдела по борьбе с наркотиками Национальной жандармерии Аргентины

В Буэнос-Айресе допрашивают свидетелей по делу о чемоданах с кокаином в посольской школе РФ.

В аргентинском суде выступил один из главных свидетелей по делу о 400 килограммах кокаина в школе посольства России – Фабиан Шонингер, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками Национальной жандармерии. Он рассказал, как получил записку из российской ФСБ, как искал не связанного с посольством переводчика с русского, как менял кокаин на муку и сопровождал чемоданы с этой фальшивкой до самолета Николая Патрушева – а потом не смог присутствовать при допросе задержанных в Москве, передает «Настоящее время».

Заменить 360 брикетов колумбийского кокаина на пшеничную муку так, чтобы преступники не заметили, и вернуть груз в кладовку российской посольской школы в Буэнос-Айресе. Задача не из легких, учитывая, что наркотик компактнее и тяжелее муки. Чтобы чемоданы не потеряли в весе, Фабиану Шонингеру пришлось докладывать в них пакеты с песком. Все это происходило в ночь на 14 декабря 2016 года – после того, как тогдашний посол России в Аргентине Виктор Коронелли рассказал аргентинскому министру безопасности Патрисии Булрич о случайно найденных 12 чемоданах с белым порошком.

Груз в Национальную жандармерию передали с "запиской из посольства", как называет документ Шонингер. Две страницы на испанском за подписью заместителя начальника Управления по борьбе с наркотиками ФСБ РФ, полковника Сергея Муравьева. Из документа следовало, что ФСБ с октября 2016 года расследует деятельность международной преступной группировки, которая занимается контрабандой кокаина из стран Латинской Америки для продажи в России, Германии и Нидерландах. Один из предполагаемых организаторов – проживающий в Германии россиянин Андрей Ковальчук, приятель бывшего завхоза дипмиссии РФ в Аргентине Али Абянова, который имел доступ к посольской школе и брал на хранение вещи. "В рамках расследования выяснилось, что Ковальчук контактировал с заместителем инспектора полиции Буэнос-Айреса Иваном Близнюком. Также поддерживал связь с сотрудником столичной полиции Карлосом Кеворкяном. А во время своей поездки в Аргентину Ковальчук установил контакт с шефом полиции Буэнос-Айреса Орасио Хименесом", – уточнялось в "записке".

Чемоданы с наркотиком нашли в посольстве 4 декабря 2016 года, и только через девять дней об этом решено было рассказать аргентинцам. Улетев в Москву, сотрудники ФСБ оставили "связным" первого секретаря посольства Олега Воробьева. Он отвечал в посольстве за безопасность.

"Куча каких-то странных имен", записи прослушки и переводчик с украинского

Процесс в Буэнос-Айресе начался 11 февраля, из-за пандемии коронавируса он идет в виртуальном режиме. Обвиняемые – корабельный механик Александр Чикало и бывший полицейский Иван Близнюк. Первому грозит 15 лет тюрьмы, второму – 18 лет. Как и подсудимые, которые наблюдают за процессом из тюрьмы Маркос-Пас, свидетель Фабиан Шонингер выступал в суде 11 марта по видеосвязи.

Иван Близнюк и Александр Чикало слушают показания Шонингера из тюрьмы Маркос-Пас, где находятся с марта 2018 года

"Просто представьте, мне передали дело с кучей каких-то странных имен, с прослушкой телефонов, по которым общались исключительно по-русски. В первое время у нас даже переводчика не было. Привлекли сотрудника, который говорил по-украински, но это не одно и то же. Мы не могли этому доверять", – рассказал Шонингер. Найти переводчика с русского, который бы не имел контактов с посольством, оказалось для жандармерии задачей не из легких. Только через три месяца наняли подходящую девушку, но она забеременела. Дальше вместо нее работала мать. По словам свидетеля из жандармерии, когда первый раз пришли текстовые сообщения с прослушиваемых телефонов Андрея Ковальчука, Ивана Близнюка и Александра Чикало, он подумал, что подозреваемые используют какой-то специальный шифр. Потом ему объяснили, что эти странные символы – буква кириллицы.

С понедельника по пятницу после часа дня в жандармерию присылали CD-диски с записями телефонных разговоров. Их переводили на испанский, а также интерпретировали: пытались определить, в каком настроении говорящие, когда шутят, иронизируют, злятся. Все это подробно расписывалось. Собственно, кроме этих прослушек, в аргентинском деле очень долго ничего не было. По словам Фабиана Шонингера, из Москвы не особо помогали. Информации от Олега Воробьева приходило минимум. Аргентинцы даже толком не знали, завели ли в России дело. Контакт двух следствий восстановился в августе 2017-го, когда в Буэнос-Айрес прилетела специальная делегация из Москвы.

Просмотрев данные миграционной службы, выяснили, что Андрей Ковальчук в 2016 году приезжал в Аргентину больше раз, чем думали в посольстве. Он был в Буэнос-Айресе в июле. Завхоз Абянов об этом знал, но руководству не доложил. Именно тогда, как считает следствие, чемоданы с кокаином в школе и оставили. Позже в Дорогомиловском суде Москвы Абянов признал, что и раньше брал у Ковальчука на хранение вещи и что пересылал их в Россию за щедрое вознаграждение. Служащий был уверен, что внутри кофе, вино и полудрагоценные камни. Однако в этот раз привычная схема не сработала. Аргентинская командировка завхоза закончилась. В августе 2016 года он вынужден был вернуться в Москву.

"За самолет заплатит Костя"

Следствие считает, что вывезти застрявший в Буэнос-Айресе груз Ковальчуку помогали полицейский Иван Близнюк и его приятель, корабельный механик Александр Чикало. Оба эмигранты из России, давно живущие в Аргентине. Первый, используя свое служебное положение, якобы мог провезти кокаин без таможенного контроля в аэропорту. Второй якобы отвечал за логистику. Эти выводы сделали на основе "посольской записки" и телефонных переговоров, причем сам Шонингер подчеркивает, что обвиняемые часто общались через Skype, а там слушать их не получалось.

Близнюк и Чикало еще в феврале 2018 года, когда их арестовали, признались, что с Ковальчуком были знакомы. Им его представили в российском посольстве как "большого человека", предпринимателя со связями в МИДе и даже в правительстве. Ковальчук собирался экспортировать из Аргентины говядину, а импортировать гречку, шоколад, коньяк и сигары. Из его рассказов они поняли, что Ковальчук представляет интересы компании Bossner Cigars немецкого предпринимателя российского происхождения Константина фон Босснера. Близнюка и Чикало Ковальчук пригласил быть посредником между ним и аргентинскими бизнесменами и обещал щедрое вознаграждение. Втроем они неоднократно встречались в Буэнос-Айресе. Пили кофе, пиво, много общались по телефону. Деловые переговоры с Ковальчуком до стадии реальных предложений и контрактов так никогда и не дошли, говорили подсудимые. Зато он предложил Близнюку за $10 тысяч вывезти из Аргентины чемоданы без таможенного досмотра. В них, как утверждал "предприниматель", были купленные в Уругвае шкуры морских котиков. В Европе он собирался перепродать их в несколько раз дороже. Полицейский помочь отказался.

Сотрудник жандармерии Шонингер в суде заявил: ему очевидно, что, разговаривая о шкурах, чемоданах и возможном вознаграждении, Близнюк и Чикало имеют в виду именно посольские чемоданы с кокаином. Про наркотик они якобы с самого начала знали и были с Ковальчуком в сговоре. Шонингер утверждает, что Александр Чикало был в курсе того, как переправляют через границу вещи дипломатов, и говорил, что за $40 тысяч можно было бы попробовать сделать это. Еще по телефону фигуранты дела якобы обсуждали возможность переслать груз вместе с делегацией аргентинских кадетов, которые ехали в Россию учиться. Иван Близнюк действительно организовывал такие поездки на своей работе. "За самолет заплатит Костя", – так якобы говорил Ковальчук, намекая на Константина фон Босснера.

Близнюк и Чикало вину категорически не признают. Утверждают, что их подставили, в посольскую школу они никогда даже не заходили, а чемоданов в глаза не видели.

Минимальная цена обнаруженного кокаина, по версии следствия, – $ 30 млн долларов. Когда перевезти груз с помощью знакомых в посольстве не удалось, Андрей Ковальчук пытался забрать чемоданы на частном самолете с латвийскими номерами. Не получилось. В посольстве изобразили, что единственный ключ от кладовки у нового завхоза, а он в срочной командировке. Чемоданы остались под лестницей. О том, что в это время происходило в дипмиссии, а также о своих разговорах с Ковальчуком и Близнюком жандармерии все это время рассказывал первый секретарь Олег Воробьев.

Вместе с Андреем Ковальчуком в Аргентину летал официально безработный Иштимир Худжамов. По словам Шонингера, в ФСБ подозревали, что он присматривает за "предпринимателем" от лица тех, кто ждет партию в Европе, и может быть очень опасен в том числе для самого Ковальчука.

Совместная аргентино-российская операция подошла к кульминации в декабре 2017 года. В Буэнос-Айрес с официальным визитом прибыл секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Из посольства Ковальчуку и Абянову намекнули, что вот он – идеальный случай для переправки груза. Вечером 4 декабря 12 чемоданов на машине дипмиссии повезли в аэропорт. За погрузку их в самолет отвечал лично Олег Воробьев. В Москву в тот же день улетела небольшая аргентинская делегация, в том числе Фабиан Шонингер. Они видели задержание Владимира Калмыкова и Иштимира Худжманова, которые приехали за чемоданами. Присутствовать на допросах аргентинцам не разрешили.

Российский процесс по делу о посольском кокаине стартовал в Дорогомиловском суде Москвы в ноябре прошлого года. На скамье подсудимых – четверо, включая экстрадированного из Германии Андрея Ковальчука, который отказывается давать показания. В СИЗО он пережил инсульт. Суд идет в закрытом для журналистов режиме из-за эпидемии коронавируса, заседания постоянно откладываются. 10 февраля показания давал Виктор Коронелли, которого перевели из Аргентины и назначили послом в Мексике. Слушать его ответы не пустили даже присяжных заседателей.

Во время допроса свидетель Шонингер рассказал, что жандармерия пыталась расследовать происхождение кокаина и выяснить, как же именно он попал в Буэнос-Айрес. Для этого завели отдельное дело. О результатах расследования ничего не известно. Следующее заседание в Буэнос-Айресе назначено на 25 марта. На нем Фабиан Шонингер будет отвечать на вопросы адвокатов Ивана Близнюка и Александра Чикало. Всего в деле больше 50 свидетелей.

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