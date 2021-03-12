Как авария на «Фукусиме» заставила Германию отказаться от АЭС 12.03.2021, 22:52

фото: d. mahlke/blickwinkel

10 лет назад Германия быстро перешла на возобновляемые источники энергии.

11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение в истории Японии и одно из сильнейших в истории человечества (магнитуда 9,0) вызвало цунами в Тихом океане. Гигантские волны обрушились и на японскую атомную электростанцию "Фукусима-1". Затоплены были подвальные помещения, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, пишет dw.com.

В результате произошло полное обесточивание станции и отказ систем аварийного охлаждения. В последующие часы и дни происходило расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году аварии такого масштаба в мировой ядерной энергетике не было. Решающее отличие от Чернобыля, заставившее усомниться в надежности атомной энергетики даже ее убежденных сторонников: Япония - страна высоких технологий с соответствующими стандартами безопасности.

Меркель утратила веру в ядерную энергетику

Среди тех, в ком катастрофа на АЭС "Фукусима" породила серьезные сомнения в перспективности мирного атома, была и Ангела Меркель (Angela Merkel), федеральный канцлер Германии. Дипломированный физик, она до этого верила в безопасное использование ядерной энергетики. В 2006 году Меркель резко критиковала предыдущее правительство Германии под руководством социал-демократического канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), которое еще в 2000 году приняло решение о постепенном закрытии немецких АЭС.

"Я всегда буду считать бессмысленным отключение технически безопасных атомных электростанций, которые не выбрасывают в атмосферу CO2", - заявила она тогда, добавив, что "когда-нибудь социал-демократы тоже это поймут".

Но сама же Меркель, в конечном счете, и передумала: авария на "Фукусиме" привела к краху ее веры в абсолютную подконтрольность человеку сложнейшей техники. Через три дня после трагедии канцлер объявила, что из-за "невероятной катастрофы" в Японии "мы приостановим недавно принятое решение о продлении сроков эксплуатации немецких атомных электростанций".

Авария на АЭС изменила политический ландшафт в ФРГ

Каким образом силы, порожденные аварией на "Фукусиме", перекраивают политический ландшафт в Германии, две недели спустя ощутил на себе однопартиец Меркель по Христианско-демократическому союзу Штефан Маппус (Stefan Mappus). Поддерживающий атомную энергетику премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг проиграл земельные выборы представителю партии "Союз 90"/"зеленые" Винфриду Кречману (Winfried Kretschmann).

Партия, с самого начала выступающая за отказ от атомной энергетики, впервые в Германии возглавила правительство федеральное земли, которой на протяжении почти шести десятилетий руководили консерваторы. Три месяца спустя бундестаг принял решение об окончательном отказе от ядерной энергетики в ФРГ к концу 2022 года. В ответ четыре энергетические компании подали в суд на государство, требуя возмещения ущерба.

8 марта 2021 министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что стороны окончательно договорились: правительство выплатит фирмам - операторам атомных станций компенсации в размере 2,43 миллиарда евро. Таким образом, резкое изменение позиции Меркель, изначально не желавшей закрывать АЭС, оплатят налогоплательщики.

Радикальный переход на альтернативные источники энергии

Вероятно, ни в одной другой стране мира авария на АЭС "Фукусима" не инициировала столь радикальный и быстрый переход на альтернативные источники энергии, как в Германии. В самой Японии, например, никто не говорит об отказе от атомной энергетики. А правительства некоторых стран, таких как, например, Франции, Великобритании и США, рассматривают атомные электростанции с их низкими выбросами СО2 как вклад в решение проблемы изменения климата.

Такой же точки зрения придерживается и Межправительственная группа экспертов по изменению климата. А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".

Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), государственный секретарь Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, считает идею защиты климата с помощью использования АЭС "иллюзией" хотя бы по той причине, что их доля в мировом энергоснабжении слишком мала и составляет около пяти процентов.

"По правде говоря, это не энергоснабжение, нацеленное в будущее. Эти страны (использующие ядерную энергетику. - Ред.) рискуют лишиться по-настоящему устойчивой перспективы возобновляемой энергии. Тот, кто полагается на подобные решения, столкнется в будущем с аналогичными проблемами, которые мы испытываем в автомобильной промышленности, потому что слишком поздно поняли, что будущее - это не только двигатель внутреннего сгорания", - указал Фласбарт.

Атомная энергетика доступна не всем

Эксперт по энергетике Дирк Уве Зауэр (Dirk Uwe Sauer) из Высшей технической школы Ахена убежден, что атомная энергетика не окупается: "В странах с либерализованными рынками электроэнергии АЭС могут быть построены только в том случае, если финансовые риски покрываются государством". Это касается, например, Франции и Финляндии. "Найти же средства на сооружение атомных электростанций на свободных финансовых рынках невозможно", - указывает он.

Йохен Фласбарт не видит перспективы для развития ядерной энергетики в развивающихся странах. "Если уж технологически высокоразвитые страны сталкиваются с трудностями, во-первых, в освоении этой технологии и, во-вторых, в строительстве станций в разумные сроки по разумной цене, то что же говорить о развивающихся странах?", - задается вопросом он.

Вольфрам Кёниг (Wolfram König), глава Федерального ведомства по обеспечению безопасности ядерных отходов, подозревает, что у некоторых стран есть другие причины для развития ядерной энергетики. "Использование этой технологии в гражданских целях в прошлом всегда имело и аспект ее военного применения", - напоминает он. И нельзя исключить риск использования такой техники странами с "не самыми стабильными политическими системами".

"Возобновляемые источники становятся все дешевле, в то время как атомная энергия становится все дороже", - уверен Йохен Фласбарт. Уже сегодня электроэнергия, получаемая с АЭС, не может конкурировать с выработанной при использовании солнечных батарей и ветрогенераторов, и эта тенденция будет усиливаться, считает он. "Потенциал возобновляемых источников энергии на сегодняшний день недооценивается", - подчеркивает Фласбарт.

Крупнейшее достижение политического консенсуса

Поскольку Германия решила отказаться от ядерной энергетики к 2022 году, а также закрыть к 2038 году все электростанции, работающие на угле, объемы энергии, получаемой из возобновляемых источников, должны быть быстро увеличены. К тому же ориентация на постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромобилей также сулит повышение спроса на электроэнергию. Эксперт по энергетике Зауэр призывает в этой ситуации ставить "значительно более амбициозные цели", считая их достижение возможным.

Йохен Фласбарт называет то, что произошло вскоре после аварии на японской АЭС "Фукусима-1", а именно повторное и на этот раз окончательное решение об отказе от ядерной энергетики в стране, "одним из самых грандиозных достижений консенсуса в послевоенной истории Германии". Десятилетний "глубокий конфликт был преодолен в течение нескольких месяцев и привел к многопартийному соглашению о поэтапном отказе от ядерной энергии", - резюмировал он.

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