Врач Владимир Мартов поставил Таракана на место

Врач Владимир Мартов поставил Таракана на место17
- 13.03.2021, 10:09
- 14,364
Перебои с подачей кислорода периодически случаются в белорусских больницах и сейчас.
Таракан приказал «поставить на место» врача, рассказавшего о катастрофической ситуации с кислородом, которая сложилась в больнице в Витебске во время второй волны эпидемии коронавируса и нежеланием высшего руководства эту проблему решать. Но заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Владимир Мартов поставил на место таракана. Свое мнение он опубликовал в «Фейсбуке»:
«По существу вопроса поясняю следующее:
1. В начале первой волны коронавируса в марте 2020 года в моей Витебской БСМП в срочном порядке монтировали кислородные точки в терапевтическом корпусе, выделенном для лечения коронавирусных пациентов. Было смонтировано более 100 точек помимо отделения реанимации.
Мы прошли первую волну без каких-либо нареканий к системе подачи кислорода.
2. С началом второй волны что-то случилось с системой подачи кислорода. Осенью 2020 года мы потеряли много точек, которые раньше работали безукоризненно. Мы лишились возможности подключать аппарат искусственной вентиляции в акушерском корпусе -- то есть там, где до этого (еще в октябре) спасли молодую женщину после кесарева сечения.
Возможности расширения отделения реанимации оказались ограничены.
3. Сказать что администрация БСМП ничего не предпринимала -- неправда. Дважды специалисты из Минска меняли систему переключения кислородных баллонов (кажлый раз это была войсковая операция), тема звучала, проблему пытались решить...
4. И все равно разразилась катастрофа 7-8 января.
И до этого перебои с подачей кислорода время от времени приводили к печальным последствиям. Но в те дни произошел масштабный сбой.
Это ЧП "замели под коврик". Мое обращение к министру Пиневичу имело следствием мое увольнение.
Присланная комиссия минздрава не изучала произошедшие события: она проверяла, правильно ли мы лечим ковидных пациентов.
5. Перебои с подачей кислорода периодически случаются посейчас.
Для пациентов с крайней степенью зависимости от кислорода даже небольшой перебой трудно переносим. А уж 20 минут!..
6. Чего стоило бы -- озаботиться проблемой контроля за системой подачи кислорода в отделения реанимаци и интенсивной терапии?
В любом холодильнике с медикаментами лежит градусник, медсестры ведут журнал контроля температурного режима холодильник.
Нет! "У нас все под контролем!"
Между тем пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров. Очередной сбой может случиться в любой день.
7. Подача кислорода не зависит от того, зав. отделением реанимации оппозиционер или нет.
Политизация вопроса -это о чем?
А это оно самое: "Патриотизм - последнее прибежище негодяя..."