Штат Миннеаполис выплатит $27 миллионов семье Джорджа Флойда 13.03.2021, 8:03

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Соглашение станет крупнейшим досудебным урегулированием по подобным делам в истории США.

Власти города Миннеаполис объявили об урегулировании иска семьи Джорджа Флойда, смерть которого вызвала массовые протесты в Соединенных Штатах. Город выплатит семье погибшего 27 млн долларов, передает «Голос Америки».

Адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп назвал соглашение крупнейшим досудебным урегулированием по делу о насильственной смерти в истории США.

«Эта сумма означает, что смерть темнокожего человека от рук полиции больше не будет считаться чем-то обыденным, неважным или не заслуживающим последствий», - заявил Крамп на пресс-конференции, в которой также участвовали родственники Флойда и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Сестра погибшего Бриджет Флойд назвала компенсацию шагом «на трагическом пути по восстановлению справедливости для Джорджа Флойда».

Напомним, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании в мае 2020 года. Предсмертные мольбы Флойда о помощи были запечатлены на видео. По делу о смерти Флойда судят бывшего полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве. Човин не признает себя виновным, процесс над ним начался несколько дней назад.

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