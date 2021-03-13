Посольство США и представитель ЕС поддержали Польшу в дипломатическом конфликте с Лукашенко 6 13.03.2021, 8:15

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Действия официального Минска ведут к дальнейшей изоляции режима.

Посольство США прокомментировало высылку польских дипломатов из Беларуси. В Европейской службе внешних связей заявили о солидарности с дипломатами стран — членов ЕС, которых выслали из Беларуси. Напомним, на неделе между Беларусью и Польшей разгорелся дипломатический скандал, в результате которого из стран выслали несколько дипломатов с двух сторон.

«Соединенные Штаты выражают солидарность с Польшей и осуждают изгнание из Беларуси трех дипломатических и консульских сотрудников Генеральных консульств Польши в Бресте и Гродно. Беларусь должна придерживаться своих международных обязательств по обращению с дипломатами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сказано в заявлении посольства США в Беларуси.

«Европейская служба внешних действий выражает солидарность с дипломатами стран ЕС, высланных из Беларуси. Запугивание наших коллег за выполнение ими своих дипломатических обязанностей неприемлемо и ведет к дальнейшей изоляции белорусского режима», — написала в Twitter пресс-секретарь службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

Кроме того, восемь членов Европарламента написали письмо председателю структуры Давиду Сассоли, в котором призывают пересмотреть взаимоотношения с посольством Беларуси в Брюсселе. В письме отмечается, что «шесть месяцев мирных протестов в Беларуси были отмечены насилием, запугиванием, притеснением и преследованиями со стороны режима Лукашенко». Авторы отмечают, что в октябре 2020 года белорусские власти потребовали от Литвы и Польши сократить персонал в своих посольствах в Беларуси, а на этой неделе был выслан польский дипломат из консульства в Бресте.

Авторы письма призвали Сассоли инициировать «соответствующий ответ Европейского парламента». «Число сотрудников белорусского посольства, которые могут лично или удаленно присутствовать на встречах в Европарламенте, должно быть ограничено. Более того, стоит пересмотреть коммуникацию с посольством Беларуси», — сказано в письме.

Что произошло

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси. В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

11 марта в МИД Беларуси снова вызвали временного поверенного в делах Польши. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов. В ответ на это Польша высылает из страны двух белорусских консулов.

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