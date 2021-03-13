«Не становитесь за станки!»: мощное обращение к рабочим накануне Дня Воли 13.03.2021, 9:19

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Есть очень простая и эффективная тактика для победы над режимом.

Один из лидеров стачкома МТЗ Сергей Дылевский обратился к рабочим и представителям других профессий с призывом не выходить на работу с 25 марта, сообщает «Рабкор».

«Друзья, дорогие мои! У нас в стране уже сотни и сотни политзаключенных.

Эти люди по одному в карцерах, в тюрьмах борются с этим режимом!

Эти люди сидят просто ни за что. Они сидят за нас с вами, за то, что хотели нам свободы. Они борются с режимом внутри этого самого режима, они не сдаются, они сражаются до последнего своего вздоха.

Заводчане, работники других секторов и сфер жизни!

Нам же для нашей борьбы с режимом не нужно делать ничего в прямом смысле этого слова!

Не выходите на работу, не выходите на свое предприятие, не становитесь за станки!», — призвал Сергей Дылевский.

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