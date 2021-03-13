Тайная история, которая поссорила Сталина с Тито 1 13.03.2021, 9:27

1,296

В противостоянии СССР с Югославией появился новый сюжет.

Иосип Броз Тито - человек-загадка. Даже дату своего рождения он в разные времена называл разную, и имя свое писал по-разному: и Йосеф, и Йосер, и Иосиф. И по поводу происхождения полученной им в Москве в 1935 году партийной клички "Тито", ставшей второй фамилией, есть разные гипотезы, пишет dw.com.

Наконец, противоречива сама личность Тито. Родившийся и выросший в простой семье, партизан и народный герой, он обожал роскошь, строил дворцы и яхты, держал лошадей, курил дорогие сигары, носил перстень с массивным бриллиантом, ходил в белом маршальском мундире с золотым шитьем. Человек, не побоявшийся противостоять Сталину, построивший в стране "рыночный социализм", предоставивший рабочим и трудовым коллективам больше прав, чем было у них даже на закате Советского Союза, лидер "неприсоединившихся" стран, Тито оставался диктатором, всячески раздувал собственный культ, безжалостно расправлялся с политическими противниками…

В СССР - с подложными документами

Одну из тайн Иосипа Броз Тито раскрывает в своей книге "Тито. Вечный партизан" Мари-Янина Калич (Marie-Janine Calic), профессор университета в Мюнхене, специализирующаяся на истории Восточной и Юго-Восточной Европы. Эта тайна касается жизни Тито в Москве в годы чисток и одной малоизвестной и очень личной причины его ссоры со Сталиным. Конечно, не единственной и не самой главной (были очень весомые политические разногласия и попытка Югославии освободиться от диктата Москвы). Но, судя по всему, причина эта была весьма существенной.

Иосип Броз приехал в Москву окольными путями и с поддельным паспортом после тюремного заключения (его приговорили в Югославии к пяти годам за принадлежность к запрещенной компартии и хранение огнестрельного оружия) в феврале 1935 года. Приехал, мягко говоря, не в самое удачное время. В Москве и Ленинграде уже шли аресты и бесконечные собрания, на которых изобличали "троцкистов" - в том числе и членов зарубежных компартий. Поселили Тито, который носил в Коминтерне имя "Фридрих Вальтер", в узеньком 275 номерегостиницы "Люкс" на улице Горького. Здесь жили отрезанные от внешнего (советского) мира работники Коминтерна и делегаты иностранных компартий.

В 1911 году это репрезентативное здание построил кондитер Филиппов, и с тех пор его не ремонтировали. Жившие здесь немцы-коммунисты жаловались на условия в "Люксе": тесные комнаты без удобств, туалет в коридоре, общая кухня, грязь, крысы, баня раз в неделю... Но для Тито, выросшего в Югославии совсем в других условиях, жизнь в гостинице казалась роскошью: в "Люксе" было центральное отопление, телефон, горячая вода, газовые плиты в общих кухнях на каждом этаже, столовая, булочная, даже парикмахерская…

Спецподготовка в Москве

Чем занимался Тито в Москве? Это тоже не совсем ясно. В течение нескольких месяцев, о которых ничего не известно (Тито как будто пропал на это время), он, скорее всего, проходил спецподготовку на секретных курсах Коминтерна, где готовили разведчиков и боевиков. Это Иосипу Броз Тито, безусловно, пригодилось в партизанской борьбе с нацистами в лесах и горах Югославии во время Второй мировой войны.

Он несколько раз встречался с работниками Коминтерна, обсуждал с ними ситуацию в Югославии и в югославской компартии, составлял "характеристики" на соратников... Их были обязаны составлять все коммунисты. Но "характеристики", данные Тито и записанные в отделе кадров Исполкома Коминтерна, не были политическими доносами (чему, как подчеркивает в своей книге Мари-Янина Калич, есть достоверные свидетельства). Если он и указывал в них какие-то отрицательные качества руководителей партии, то только чисто человеческие: этот слишком во все вмешивается и тянет одеяло на себя, другой жене изменяет…

Любовь в гостинице "Люкс"

Тито и сам был в личной жизни, что называется, не без греха. В Москве он развелся со своей женой Пелагеей Белоусовой, с которой не виделся с 1929 года, когда она эмигрировала в СССР. Тито был зол на нее за то, что она фактически бросила их сына Жарко, с которым приехала в Советский Союз, пока он сидел в тюрьме в Югославии, определив мальчика в детский дом. Тот был, что называется, трудным подростком, и его вскоре перевели в спецприемник, причем Пелагея даже не знала, в какой именно.

Тито не без труда разыскал сына и забрал его к себе. Но и он не мог справиться с ним: Жарко связался с компанией хулиганов, подворовывал...

Была и другая причина развода. Тито познакомился в гостинице "Люкс" с молоденькой немкой Люси Бауэр, настоящее имя которой было Иоханна Эльза Кёниг (Johanne Elsa König). Она родилась и выросла в Хемнице, в рабочей семье. Вступила в немецкий комсомол. Родила в 19 лет дочь. Спустя год компартия послала ее в Москву на курсы подпольщиков. Ее дочь осталась у ее родителей в Германии.

Вскоре Люси попала в список лиц, разыскиваемых гестапо, и о возвращении на родину не могло быть и речи. Она стала политэмигранткой, окончила курсы чертежниц и работала на радиозаводе в Москве. По-русски говорила с трудом, и с "товарищем Вальтером" они общались по-немецки, благо Тито знал немецкий - как и несколько других языков. Люси переехала к нему в номер 275, где уже жил Жарко. И тот неожиданно подружился с молодой мачехой и стал слушаться ее.

Трагическая судьба Люси Бауэр

Но любовь 44-летнего Тито и 22-летней Люси продолжалась недолго. 13 октября 1936 года они официально расписались, а через три дня Тито уехал за границу по поручению Георгия Димитрова - наводить порядок в югославской компартии, раздираемой фракционной борьбой. Димитров обещал Тито, что Люси и Жарко выедут к нему, как только он устроится. Этого не произошло никогда.

Первую весточку от мужа Люси получила лишь в марте 1937 года. Письмо начиналось словами: "Моя любимая малышка!" Тито писал, что делает все для того, чтобы она и Жарко как можно скорее приехали к нему. И это было правдой. Тито несколько раз писал Димитрову, умоляя похлопотать, но тот отделывался общими словами.

Люси Бауэр была арестована НКВД, как и четыре с лишним тысячи других немцев-эмигрантов, огульно объявленных "пятой колонной", шпионами, саботажниками и агентами гестапо. Ее обвиняли по пресловутой 58 статье и, хотя Люси не призналась в том, что была шпионкой, приговорили к смертной казни. 29 декабря 1937 года Люси расстреляли в Бутово.

Тито еще долго пытался узнать о ее судьбе, но и те люди, к которым он мог обратиться, один за другим исчезали. Трудно сказать, когда он узнал о смерти Люси. Он никому не рассказывал о том, что она была его женой. Но когда в 1948 году произошел разрыв со Сталиным, многие видели в поразительной стойкости, неуступчивости Тито и его бесстрашии (было ясно, что Сталин приложит все усилия, чтобы его уничтожить) не только желание национального лидера отстоять независимость Югославии, но и какие-то личные причины. Какие? Что было причиной личной неприязни Тито к Сталину? Может быть, трагическая судьба его молодой жены?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».