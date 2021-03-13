«Европейских туристов не видел с прошлого года» 2 13.03.2021, 11:27

Как Гродно ощутил на себе все «прелести» закрытых границ.

Несмотря на то что Беларусь закрыла свои границы в декабре минувшего года, соседние страны ограничили въезд еще прошлой весной. 15 марта будет ровно год с того момента, как соседняя Польша, а затем и Литва закрыли свои границы из-за пандемии коронавируса.

Такая ситуация больше всего повлияли на жителей приграничных городов. "Автобизнес" разбирался, как за год изменилась жизнь Гродно.

"Думали, что просто уходим в незапланированный отпуск"

Напрямую с границей был связан бизнес многих горожан. Хотя сам бизнес стоит разделять на легальный и "серый". При этом независимо от юридического статуса и те и другие после оказались в сложном положении. Уже бывший контрабандист из Гродно Константин признался, что никто даже представить себе не мог, что приграничный бизнес закроется в одночасье.

“Хуже всего пришлось “профессиональным” контрабандистам, для кого это был единственный источник дохода. В один миг они остались без средств. Немного проще было тем, кто еще где-то работал, имел бизнес или хотя бы сдавал квартиру. Сперва мы думали, что закрытие границ – это возможность взять незапланированный отпуск. Рассчитывали, что все это продлится месяц, максимум два, тем более что постоянно ходили слухи, что границы вот-вот откроют. Но "отпуск" затянулся. В ожидании скорого снятия ограничений мы проедали накопления, кто-то сидел без работы месяц, а то и 3-4 месяца провел в ожидании. Так или иначе, но потихоньку все начали искать работу: многие пошли в такси, чтобы хоть что-то заработать, кто-то сел за руль фуры, некоторые попытались открыть какой-то бизнес.

У многих контрабандистов были карты поляка, виды на жительство в Польше или польские паспорта, поэтому часть людей уехала работать в Польшу. Многие уже перебрались туда с семьями, другие только планируют это сделать. Перспектив возрождения приграничного бизнеса пока и близко не видно.

Вся эта ситуация с закрытием границ очень негативно отразилась на жизни региона. Люди пускай и "серым" способом, но все же экспортировали товар, произведенный в стране, привозили в страну валюту. Содержали семьи, покупали машины, недвижимость, ничего не просили у государства. Гродно и Брест за счет приграничного движения всегда были немного богаче других областных центров, но теперь этого источника дохода нет, думаю, от этого пострадали все, как частные лица, так и государство", – считает Константин.

От закрытия границ пострадали и предприниматели, торгующие товарами из Польши.

По словам Кристины, такая ситуация с границами негативно отразилась на ценах и ассортименте.

“Из Польши всегда шел большой поток товаров, которые перевозились под видом товаров для личного пользования. Благодаря такому способу перемещения продукции через границу мы могли предложить покупателям хорошие цены и широкий выбор.

Раньше предприниматель мог сам закупиться в Польше, оформить VATы и при помощи посредников привезти товар. Сейчас продукция сперва попадает в Россию через Прибалтику, а потом уже в Беларусь.

Ассортимент сузился, закупочные цены выросли, товар на прилавках подорожал. Чтобы хоть как-то компенсировать удорожание, нам пришлось сократить торговые надбавки до минимума", – рассказала собеседница.

Помимо этого, по словам предпринимательницы, практически исчез оптовый рынок, который до пандемии пользовался популярностью не только у жителей других городов Беларуси, но и у россиян.

Кроме тех, кто не совсем легально зарабатывал на приграничном бизнесе, пострадало и множество представителей бизнеса официального.

Микроавтобусы, которые когда-то возили шопинг-туристов, продолжают стоять без дела. Значительно сократилось и число маршруток, курсирующих через границу.

"Европейских туристов не видел с прошлого года"

Еще одна сфера, которая сильнее других пострадала от пандемии, – туристическая. Своих клиентов не получают экскурсоводы, заведения общепита, сувенирные лавки и прочие отрасли, зависящие от туристов.

По словам гродненского экскурсовода Михаила Нарышкевича, с момента появления "безвиза" поток туристов из ЕС в Гродно постоянно рос. Теперь же Михаил уже и не помнит, когда последний раз водил экскурсию для гостей из Европы.

"Прошлый год начинался весьма неплохо, туристов было больше, чем в аналогичный период годом ранее. Благодаря “безвизу” число туристов, желающих посетить Беларусь, ежегодно росло. Например, в пиковые дни весной 2019 года в Гродно приезжало 60-70 туристических автобусов в день. В городе не хватало парковок и экскурсоводов", – вспоминает Михаил.

По словам собеседника, после закрытия границ туристы резко пропали. Вся туристическая сфера, которая ждала нового сезона, не была готова к такому развитию событий.

"Туристы из Польши и Литвы вновь появились на улицах города только где-то ближе к середине лета, когда страны смягчили ограничения для своих граждан и разрешили посещать Беларусь без каких-либо ограничений и карантина по возвращении. Однако это и близко были не те объемы, как раньше. Но после выборов и этот поток иссяк, и причины тут уже были не в коронавирусе.

Теперь радует только то, что стал развиваться внутренний туризм. Белорусы стали чаще путешествовать по стране, узнавать ее. В Гродно приезжает много минчан и жителей других городов Беларуси. Определенный спрос на экскурсии имеется и со стороны горожан, есть даже туристические маршруты по микрорайонам города. Из иностранцев иногда встречаются группы россиян, которые отдыхают в наших санаториях".

Наш вердикт

Пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на жизнь людей по всему миру. Если говорить конкретно о Беларуси, то наверняка мало кто станет спорить с тем, что находящийся вблизи границ с европейскими странами Гродно и его жители в наибольшей степени ощутили на себе все "прелести" закрытых границ.

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