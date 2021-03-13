Татьяна Северинец и пять женщин из Витебска подали в суд на РОВД 3 13.03.2021, 12:26

1,474

Фото: Радыё Рацыя

Чем закончился процесс?

Шесть женщин, которых задержали 13 января на прогулке со скандинавскими палками в лесу под Витебском, подали иски в суд на незаконные, по их мнению, действия сотрудников Первомайского РОВД. 12 марта дело рассмотрел суд Первомайского района Витебска. Вердикт: жалобы всех женщин отклонены, сообщает «Радыё Рацыя».

Фото: Радыё Рацыя

Иски на Первомайский РОВД подали Татьяна Северинец, Людмила Володкевич, Тамара Ильина, Людмила Каминская, Елена Коснова, Раиса Кухто.

После задержания утром 13 января всех женщин до вечера держали в РОВД, по их словам, без еды. Затем четверых — Володкевич, Каминскую, Коснову, Кухто — отправили в ИВС, они там находились сутки до суда. Северинец хотели судить вечером 13 января, но было уже поздно для заседания, и ее отпустили домой. Ильиной стало плохо, и ее отвезли в больницу.

Гражданское дело рассматривала судья Жанна Васильева.

— Мы подали иски, чтобы суд признал незаконным наше задержание, отправку в ИВС и условия содержания там. Мы не требовали ни моральной, ни материальной компенсации. Хотя одна из нас — Тамара Ильина — после задержания была госпитализирована на 10 дней, — пояснила Татьяна Северинец.

Фото: Радыё Рацыя

За действия сотрудников Первомайского РОВД на суде отвечал замначальника, подполковник Иван Долгий. Он выслушал претензии женщин, не задав им ни одного вопроса. И кратко объяснил: милиция все сделала правильно, закон позволяет держать людей в ИВС до 72 часов, если их подозревают в проведении несанкционированного массового мероприятия. Об условиях содержания в изоляторе пожилых женщин он не сказал ни слова.

Судья Жанна Васильева поддержала позицию представителя МВД. Она отклонила все 6 жалоб и обязала каждую заявительницу оплатить судебные издержки — по 4 рубля 85 копеек.

Это был первый случай в Витебске, когда задержанные по статье 23.34 КоАП решили отстоять свое право на цивилизованное обращение к себе со стороны милиции.

Что произошло?

Утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.

Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».

19 и 20 января судьи Вероника Борисова и Владимир Цариков прекратили в отношении женщин дела за недоказанностью вины.

Но прокуратура опротестовала в областной суд решения судов Первомайского и Октябрьского районов Витебска.

«Вывод о недоказанности вины указанных лиц в совершении административного правонарушения был сделан преждевременно, без надлежащего расследования обстоятельств правонарушения», — говорилось в протесте прокуратуры.

10 февраля судьи Витебского областного суда Светлана Иванова и Ирина Смолякова отклонили протесты городской прокуратуры. Решение касается всех шести женщин, которые были фигурантками этого нашумевшего на всю страну административного дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».