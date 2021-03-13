«Фамилии не имеют разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ... Важно одно – ты готов работать законно?» 8 13.03.2021, 12:34

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Владимир Зеленский

Фото: Пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам.

Сайт президента Украины Владимира Зеленского обнародовал стенограмму его видеообращения, опубликованного 12 марта. Оно касается последних решений Совета нацбезопасности и обороны и наложения санкций на ряд физических и юридических лиц. Глава государства, в частности, обратился к нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, пятому президенту Петру Порошенко, бизнесменам Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу. Издание gordonua.com публикует полный текст выступления президента.

Украина дает сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары

Вчера под моим председательством состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. За последний месяц – четвертое, и могу заверить – не последнее.

Прежде всего хочу поблагодарить всех присутствующих вчера членов СНБО за важную работу, активную позицию и готовность защищать государственные интересы Украины.

Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс: одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес. Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над "і" и простым языком объясню вам, нашим гражданам Украины, что именно происходит.

Кратко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом. А чем-то мифическим, будто из легенд про цветок папоротника. Пока мы с вами верили, что справедливость есть, и безуспешно пытались ее найти, кое-кто присваивал себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, Конституционный Суд Украины. Одним словом – все, что "плохо лежит".

Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали чуть раньше

Восстановление справедливости в Украине было одним из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали чуть раньше.

Прежде всего мы пресекли попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций.

Конечно, всем интересно, почему это не было сделано предыдущим руководством страны за все годы войны? Пожалуй, вопрос риторический. Возможно, они действовали по логике "мухи – отдельно, конфеты – отдельно".

Далее. 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с господином [кумом президента РФ, народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором] Медведчуком. Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзахідтранс". И, что не менее важно, выяснить, при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти 1,5 тыс. км.

Мы поддерживаем санкции США против бывших владельцев "ПриватБанка"

Также справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий Украины, в частности "Мотор Січі", а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины.

Как это вообще произошло? Опять-таки – вопрос риторический. Но ответы на них найдут правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр. Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно, бояться нечего. И для того, чтобы установить это, будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными – как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел.

Что касается санкций США в отношении бывших владельцев "ПриватБанка". Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, [бизнесмен Игорь] Коломойский, [пятый президент Петр] Порошенко, [бизнесмены Ринат] Ахметов, [Виктор] Пинчук, [Дмитрий] Фирташ или кто-либо другой. Важно одно – ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое – поддерживается. Второе – заканчивается.

Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

Кроме того, вчера мы в конце концов сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году. Утверждена государственная стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме.

В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений.

Все это – далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мер, которые будут приняты государством в недалеком будущем. Подчеркиваю: приняты нашим государством, по нашему решению, согласно нашему долгу, а не потому, что кто-то нам позвонил.

Для защиты интересов Украины мне достаточно двух вещей. Первая – 25 января 1978 года. День, когда я родился в этой стране, на нашей украинской земле. Вторая – 20 мая 2019 года, когда я поклялся защищать нашу Украину всеми своими действиями. В дополнительных мотивациях, в частности от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке – да. И за нее мы всегда будем благодарны.

Но в первую очередь мы сами должны себя защищать, вместо нас этого никто не сделает. И Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может. Хочет. И будет. А тем, кто еще в этом сомневается... До очередных заседаний Совета национальной безопасности и обороны!

Слава Украине!

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