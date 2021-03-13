Стало известно, по каким органам больше всего «бьет» новый штамм COVID-19
- 13.03.2021, 12:50
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Эта разновидность коронавируса более контагиозна.
Новый штамм коронавируса больше всего поражает центральную нервную систему, почки и печень.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает obozrevatel.com.
Он также отметил, что сейчас страна вошла в тяжелый период из-за него.
"Мы зашли в тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Это то, о чем говорили коллеги-врачи, что он более контагиозен, то есть большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень", – сказал министр.
Степанов добавил, что нынешняя ситуация требует более сплоченных действий для борьбы с коронавирусом.