Atlantic Council: У Украины есть надежный способ улучшить отношения с США 1 13.03.2021, 13:17

Киеву стоит предпринять решительные шаги в трех ключевых направлениях.

После проблемных четырех лет президентства Дональда Трампа украинское правительство ищет способ начать президентство Джо Байдена из более устойчивых украинско-американских отношений. После инаугурации нового лидера США украинский президент Владимир Зеленский сделал несколько шагов, которые могли бы завоевать расположение Вашингтона.

Он запретил связанные с Кремлем телеканалы, ввел санкции против близкого союзника Владимира Путина в Украине Bиктора Медведчука, а также заблокировал китайскую покупку украинской компании "Мотор Сич". Об этом в статье для Atlantic Council (перевод — unian.net) пишет директор Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд. Он также напомнил, что новым послом Украины в США стала Оксана Маркарова, которая пользуется уважением. По мнению автора, это все геополитические жесты, которые, скорее всего, поприветствуют в администрации Байдена.

Приверженность нового президента США к Украине хорошо известна. Во времена, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы, Байден шесть раз побывал в Киеве. С украинской точки зрения, его приход в Белый дом очень своевременный. Во времена президентства Трампа Украина оказалась в эпицентре процесса импичмента и попыток связать Байдена с коррупционными обвинениями.

Зеленский теперь надеется выйти из этого шторма и укрепить сотрудничество с новым лидером США. Одновременно Киев надеется получить новый транш финансовой помощи от МВФ. Убедят ли последние украинские шаги администрацию Байдена передать финансовую помощь, увеличить поставки военного оборудования и ускорить украинскую евроатлантическую интеграцию? Сейчас трудно сказать. Но с исторической перспективы, внешняя политика США в отношении Украины обычно руководствовалась необходимостью провести фундаментальные реформы, а не широкими внешнеполитическими шагами.

Например, в июне 2003 года президент Леонид Кучма убедил парламент Украины отправить 1800 украинских солдат в Ирак, чтобы поддержать международные силы во главе с американцами. Привлекая украинских военных к ключевой внешнеполитической инициативе США в то время, Кучма цинично надеялся добиться американского согласия с тем, чтобы он баллотировался в третий раз. Или хотя бы смирился с намерением передать власть избранному преемнику, каким был Виктор Янукович.

Но ничего из этого не произошло. Менее чем через 1,5 года США поддержали "Оранжевую революцию" и проведение честных президентских выборов. Это стало напоминанием о том, что правительство США не торгуется, когда дело доходит до фундаментальных вещей.

В начале марта 2021 года Департамент обороны США объявил о выделении 125 миллионов долларов на военную помощь Украине. А еще 150 миллионов Киев получит, если продемонстрирует прогресс в проведении реформ. Иными словами, администрация Байдена не сокращает отношения, но занимает выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что Зеленский на самом деле будет делать.

Автор также советует Киеву не рассчитывать на то, что Байден как-то поможет разблокировать помощь МВФ. Обвинения в причастности к коррупции в Украине, которые звучали на протяжении избирательной кампании в прошлом году, точно не позволят ему вмешаться. Что же Украина может сделать, чтобы выстроить конструктивные отношения с администрацией Байдена?

Меффод замечает, что Госдепартамент уже дал понять, что ждет от Киева действий против могущественных украинских олигархов. Вдобавок, украинское правительство поступит мудро, если сделает определенные шаги в трех ключевых направлениях.

Во-первых, МВФ определил ряд требований для пересчета нового транша. Среди них отмена ограничений по цене на газ, согласование макроэкономических индикаторов на следующие два года, проведение судебной реформы, принятие закона об уголовной ответственности за ложное декларирование активов, а также принятие нового закона о НАБУ, который конституционно легитимизирует и утвердит независимость этого органа. Если правительство будет действовать быстро и убедит парламент принять все нужные законопроекты, новый транш может быть перечислен уже в июне.

Во-вторых, несмотря на все разговоры об "инвестиционных нянях", прямые иностранные инвестиции сократились до 420 миллионов долларов в прошлом году. И это самый низкий уровень со времен 2015 года, когда шла активная война на Донбассе. Этот обвал значительной степени связан с COVID-19. Но самая большая проблема - это отсутствие верховенства закона в Украине и защиты иностранных инвесторов. Правительство должно позаботиться о тех инвесторах, которые уже есть, защитить их от рейдов олигархов и наказать коррумпированных чиновников за попытки вымогательства.

Это будет эффективнее, чем все монотонные заявления о том, что Украина открыта для новых инвестиций. Иными словами, если решить те проблемы, которые мучают уже имеющихся инвесторов, то новые желающие вкладывать деньги тоже придут в Украину. Рост инвестирования станет сильным сигналом для администрации Байдена о том, что Украина действительно меняется к лучшему.

В-третьих, двигателем инвестиций в Украину на протяжении последних нескольких лет была зеленая энергетика. Администрация Байдена планирует стать самой "зеленой" в истории США. К сожалению, Украина задолжала более 600 миллионов долларов производителям экологически чистой энергии и продолжает импортировать дешевое электричество из России. Киев может быстро одержать две победы, если запретит российский импорт и рассчитается с долгами. Если Украина решит собственные энергетические проблемы, это будет достаточно убедительным аргументом для убеждения Байдена заблокировать "Северный поток-2" Путина.

Президент Зеленский, очевидно, хочет наладить дружеские отношения с администрацией Байдена. И есть все причины полагать, что Байден тоже ищет укрепления сотрудничества. Идя на фундаментальные изменения уже сейчас, Украина может получить выгоду от новой эры в двусторонних отношениях с США. Но если нынешнее окно возможностей пропустить, Украина может на многие годы оказаться в геополитической пустыне.

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