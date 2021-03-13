Вынесли миллионы долларов и золото: как совершили «ограбление века» в оккупированном Донецке 2 13.03.2021, 13:44

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Иллюстрационное фото

Украинской разведке удалось разоблачить фигурантов практически детективной истории.

Действующий начальник «Цетра спецопераций» так называемого «Министерства государственной безопасности «ДНР»» Василий Евдокимов («Ленин») причастен к «ограблению века» в оккупированном Донецке. Более того, выяснилось, что один из одиознейших «силовиков» (являющийся организатором убийств офицеров СБУ и ГУР МОУ), тогда «кинул» своих соратников на два миллиона долларов и 30 кг слитков банковского золота. Впоследствии все это было вывезено в Москву.

Об этом стало известно из аудиоперехвата разговоров, который добыли украинские разведчики, пишет Obozrevatel со ссылкой на эксклюзивные записи аудиоперехвата.

Во время масштабной «национализации госсобственности» на оккупированной российскими вооруженными формированиями территории Донецкой области, произошло разграбление банка сына беглого президента Виктора Януковича – Александра.

Экономический отдел так называемого Министерства госбезопасности «ДНР» под руководством бывшего сотрудника Управления СБУ в Донецкой области, предателя Дмитрия Дикого, штурмовал закрытое и опечатанное административное здание «Всеукраинского банка развития» («ВБР»), который находился в Донецке на проспекте Богдана Хмельницкого, 102.

Все ценное грабители-мародеры забрали из хранилища, также были обчищены банковские ячейки клиентов.

Силовую поддержку этого беспредела, по данным украинских разведчиков, осуществлял Центр спецопераций «МГБ ДНР» под непосредственным руководством начальника штаба – Сергея Землянова (позывной «Амир»).

В результате работы «оперативных сотрудников» под руководством Дмитрия Дикого из банка была украдено около 5 млн. долларов США (в официальном сообщении банка фигурировала иная сумма: 46,5 млн. грн и 9,9 млн. долларов). Эти деньги погрузили в автомобиль Honda CR-V черного цвета.

«Добыча» по приказу руководства «МГБ» должна была быть быстро перевезена в административное здание «Министерства госбезопасности» на бульваре Шевченко, 26.

Однако перед заездом на «Шевченко» груженый деньгами автомобиль сделал остановку на «Озере». Речь о комплексе «Озерный», который в 2014 году захватил ЦСО «МГБ ДНР» и до настоящего времени использует в качестве своей основной базы.

На «Озере» автомобиль «встречал» Василий Евдокимов («Ленин»), который и распорядился выгрузить два миллиона долларов. Именно об этих 2 миллионах рассказал бывший первый помощник Евдокимова Вадим Долгов («Пенсионер»): первый миллион он прятал лично, а второй спешно «эвакуировался с товарищем в Москву». Этим «товарищем» оказался ни кто иной, как вышеупомянутый начальник штаба ЦСО «МГБ ДНР» Сергей Землянов («Амир»).

Дело в том, что после обнаружения колоссальной недостачи весь личный состав экономического отдела «МГБ» вместе с экс-сбушником Дмитрием Диким был арестован прямо во время совещания в здании «министерства». Тогда подводили итоги «работы» за полугодие.

Особенно активничал в поисках и наказании виновных «заместитель генпрокурора ДНР» Василий Байрачный, который и был одним из основных идеологов «национализации» банка, но по факту остался ни с чем – в отличие от двух друзей «Ленина» и «Амира».

Через несколько дней после разграбления банка «ВБР», по данным украинских разведчиков, когда «Амир» находился в донецком отеле «Рамада», его попытались «взять» сотрудники «военной полиции ДНР». По «санкции» Байрачного.

Однако Землянов успел поднять по тревоге личный состав Центра спецопераций «МГБ». Боевики прибыли к отелю «Рамада» на бронетранспортерах и боевых машинах пехоты. Они окружили силы «военной полиции ДНР» и отбили своего начальника штаба.

Далее по протекции «Ленина» кураторами из РФ был организован негласный процесс эвакуации «Амира» с территории «ДНР» в Москву, а вместе с ним отправили миллион долларов, банковское золото и драгоценности.

От преследований «военной прокуратуры ДНР» Сергей Землянов с лета 2015 до конца 2020 года скрывался на территории России. После ухода на пенсию «заместителя генерального прокурора ДНР» Василия Байрачного «Амир» позволил себе вернуться в «ДНР» и сейчас находится на оккупированной территории Донбасса.

По данным нашей разведки, именно «Амир» еще в 2014 году ходатайствовал перед тогдашним руководством ЦСО «МГБ ДНР» о зачислении Василия Евдокимова «Ленина» в личный состав этого подразделения. Впоследствии Евдокимов его возглавил и стал одним из самых одиозных «силовиков», совершившим множество преступлений против гражданских и наших военных. В частности, на его счету организация убийств украинских офицеров Максима Шаповала (ГУР) и Александра Хараберюша (СБУ).

В данном отрывке разговоров с неустановленным пока сотрудником МВД РФ Вадим Долгов, бывший первый помощник «Ленина», раскрывает эпизод, когда он лично получил от «шефа» на краткосрочное хранение миллион долларов США наличными.

Благодаря аудиоперехвату впервые получены доказательства причастности Василия Евдокимова («Ленина») к так называемому «ограблению века» – налету на банк в оккупированном Донецке. Часть расшифровки представлена ниже, а полностью все разговоры Вадима Долгова с сотрудником МВД РФ и с бывшим начальником тюрьмы «Изоляция» Денисом Куликовским («Палыч») можно послушать в данном видеоролике.

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Вадим Долгов («Пенсионер») тут под именем Валерий. Так он представился сотруднику российского ведомства при обсуждении похищения и ликвидации «казначея» начальника Центра спецопераций «МГБ». Именно Роман Волянюк («Хакер») управлял активами «Ленина» на территории России, а также вывозил туда ценности из оккупированного Донецка.

Сотрудник МВД: Валерий, такой вопросик. Ну, грубо говоря, 2014-й, 2015-й и 2016-й вы же были близко с «Лениным», да? Вот то, что будет наш мальчик (речь о «казначее», которого собирались похитить — Ред.) рассказывать про него – что он добывал… Ну, эти доходы неправомерные… С коммерсантов, со всех… Он же, «Ленин», как-то вывозил эти активы в Россию – сюда к нам. Что лежит до лучших времен?

Долгов: Я знаю, что было золото и доллары.

Сотрудник МВД: Банковское (золото)?

Долгов: Банковское, да – и такое было. И доллары были, миллион, два.

Сотрудник МВД: Наличка, да?

Долгов: Да, конечно. Этот «лям» (миллион — Ред.) у меня лично был.

Сотрудник МВД: У вас был «лям»?

Долгов: Да.

Сотрудник МВД: На сохранение, я так понимаю?

Долгов: Да. А вот куда оно делось потом… Ну, один товарищ в Москву там сбежал… Свалил, с лямом. За ним там гонялась полиция, прокуратура… Короче, свалил он н.… Еще (у «Ленина») картины… Должен этот (Роман Волянюк) все знать. Он все это курирует. Я думаю так – или гараж, или квартира какая-то, может этаж.

Сотрудник МВД: А золота сколько было?

Долгов: Да тридцатка, по-моему.

Сотрудник МВД: Тридцатка – это что?

Долгов: Килограмм.

Сотрудник МВД: Это чисто «ленинские» 30 килограмм золота?

Долгов: Вообще было из банка… вывезено 30 кг. А на сколько человек, я не знаю.

Сотрудник МВД: А… У вас нет понимания, может есть какая-то система хранения у того же «Ленина», то есть где это все может храниться – в ячейках?

Долгов: Раньше все было в гаражах. По старинке.

Сотрудник МВД: В смысле – в гаражах?

Долгов: Снимается гараж, где это все прячется. В каком-то гараже.

Сотрудник МВД: Даже те же деньги, картины и золото?

Долгов: Ну, конечно. Ну, а что?

Сотрудник МВД: И антиквариат какой-то, да?

Долгов: Ну конечно. Ну это все уже в Москве.

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