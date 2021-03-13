Медики нашли самый простой способ снизить давление 13.03.2021, 13:29

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Исследование провели в Калифорнии.

Исследователи из Университета Калифорнии в Ирвине выявили два катехина нового типа — эпигаллокатехин галлат и эпигаллокатехин-3- галлат, которые способны активировать белок ионного канала. Он определяет путь ионов калия как в клетку, так и из нее. Он формирует клеточную возбудимость, а также определяет расслабленность сосудов, пишет u-news.com.ua.

За счет создания сложных моделей на ПК и мутагенезных расчетов ученые установили, что определенные катехины связываются с базовой частью ионного канала. Она позволяет этому каналу раскрываться из-за возбуждения клеток. Ну а это, в свою очередь, приводит к снижению давления.

В распоряжении ученых большой объем эмпирических сведений о том, что чай полезен для здоровья, но наука лишь частично разобралась с точным механизмом его терапевтического воздействия. В чае содержатся полифенолы — мощные антиоксиданты, оберегающие человека от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в процессе ферментации чайных листьев, который применяется для разработки разных его сортов, происходит окисление катехинов. Из-за этого, к примеру, в зеленом чае их содержание намного вырастает, что делает его более полезным в плане борьбы с гипертонией.

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