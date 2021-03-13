«Болезнь X»: в Китае у летучих мышей обнаружили новый вирус, почти идентичный COVID-19 7 13.03.2021, 14:28

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Обнаруженному вирусу дали имя.

У китайских летучих мышей обнаружены четыре генома нового коронавируса, которые практически идентичны на 94,5% с известным на весь мир вирусом SARS-CoV-2. Обнаруженному вирусу дали имя RpYN06.

Об этом сообщил сайт Express.

Ученые из Австралии и Китая закончили масштабное исследование биоматериала летучих мышей, которые обитают на юго-востоке Китая. Были исследованы 411 образцов от 23 видов мышей, которые живут в провинции Юньнань, Китай.

Исследователям удалось извлечь у этих особей 24 полноразмерных генома коронавируса. Оказалось, что четыре из них, максимально похожи на SARS-CoV-2 и еще три генома, схожи с SARS-CoV.

"Наше исследование подчеркивает примечательное разнообразие вирусов у летучих мышей в локальных масштабах, а также тот факт, что родственные SARS-CoV-2 и SARS-CoV вирусы живут в диких животных на обширной территории географического региона юго-восточной Азии и южного Китая. Эти данные помогут в усилиях, направленных на поиски происхождения SARS-CoV-2 и других патогенных вирусов", - пояснили ученые.

Исследователи объясняют, что эволюционные корни SARS-CoV-2 в том генном материале, который они получили, выявлены не были.

Не стоит забывать, что большая часть вирусов, которые атакую человеческий организм, появились в дикой природе и, иногда, даже могут передаваться непосредственно от животных.

Летучие мыши считаются одними из самых опасных переносчиков различных вирусов. Ученые даже называют их резервуарами таких смертоносных вирусов, как Марбург, вируса Эбола и коронавируса. Коронавирусы опасны и заразны не только для человека. Они представляют угрозу для жизни домашних и диких животных. Заражению могут быть подвержены даже свиньи, кошки, собаки, курицы, олени и ежи.

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