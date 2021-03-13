Изображая берсерка 2 Иван Беляев, «Радио Свобода»

13.03.2021, 14:41

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Удивляет какая-то болезненная лихорадочность в поведении российских властей.

Уже как минимум пару месяцев или даже больше меня удивляет какая-то болезненная лихорадочность в поведении российских властей.

Казалось бы, двадцатый год должен был ознаменоваться большой победой режима, он впервые, если не считать пробного захода 2008 года, основательно потрепал Конституцию и после этого должен был только укрепиться. Уже отравление Алексея Навального, если согласиться, что к нему причастны российские спецслужбы, выдавало какую-то логическую ошибку: Навальный фактически устранился от истории с голосованием по поправкам, на момент отравления он был не на взлете популярности и не на пике активности. С точки зрения тайминга – наихудшее время, зачем это вообще?

Но даже это можно оставить в стороне, потому что по-настоящему режим затрясло зимой. Опять же, не кто-то его потряс, он как будто накручивает себя сам. Бросает страшные полчища полиции на довольно скромные, по гамбургскому счету, мирные собрания. Штампует запреты, ограничения и репрессивные законы с невиданной скоростью, а ведь это российская власть делает уже много лет, можно было бы привыкнуть, но сейчас взят какой-то новый уровень и новый темп.

Что происходит? Это какая-то травма белорусскими событиями? Устоит ли Владимир Путин? Но давайте будем честными: в масштабах России не было народных волнений, хоть сколько-нибудь близких к белорусским, для этого нужны были бы миллионные митинги в Москве и многомиллионные суммарно по всей стране. Это какое-то старение режима, его моральный износ? Но, черт возьми, это последнее, что хотелось бы прогнозировать, уже сколько людей погорело на таких предсказаниях. Сегодня ты говоришь об износе режима и десять лет спустя о нем же, да и в 2030 году такой голос прозвучит.

Ну да, конечно, предвыборный год. Выборы в Государственную думу. Это еще один политический парадокс, уже очень давно – ну как минимум с выборов 2007 года система нарочно вводит себя в раж, изображая берсерка. Будто где-то за углом майдан, бархатная или оранжевая революция гвоздик или бульдозеров, выбирайте, что больше нравится, но надо сплотиться вокруг национального лидера, потому что иначе здесь будут солдаты НАТО на передержке. И чем меньше реальная политическая угроза, чем больше зачищено конкурентное поле – тем этот раж больше.

Но и до выборов-то долго. По-настоящему стоило бы ждать истерики к лету, может быть, к концу весны. Да это ведь и не только пропагандистская истерика, согласитесь, все сложнее. В общем, кроют огнем по шороху. Хуже того, шорох подчас у них же в голове. Причина малопонятна, последствия непредсказуемы.

Иван Беляев, «Радио Свобода»

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