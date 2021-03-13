Ученые сделали сенсационное открытие об образе жизни древних скифов 1 13.03.2021, 14:54

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Все было совсем не так, как описано в учебниках по истории.

Антропологи и археологи из США, Украины и других стран недавно установили, что кочевой образ жизни был характерен далеко не всем представителям скифов, пишет nv.ua.

Более того: новое исследование показывает, что то, что раньше считалось одной группой, вероятно, было сообществами разных людей с разнообразным питанием.

Люди скифской эпохи жили по всей Евразии примерно с 700 г. до н.э. до 200 г. до н.э. и долгое время считались очень мобильными воинами, широко расселявшимися по степи. Это подтверждалось наблюдениями археологов за похожими стилями конской сбруи, оружия, курганов и мотивов на всей территории современной Украины.

Из-за этого ученые объединяли различные культуры и периоды жизни людей в этом регионе в единую «скифскую» идентичность. Но, проанализировав человеческие кости и зубную эмаль, международная группа исследователей обнаружила, что люди в этом регионе, скорее всего, жили в поселениях, выращивая просо и разводя скот в смешанных экономических системах.

«Наше исследование демонстрирует общий низкий уровень мобильности людей в непосредственной близости от ключевых городских районов скифской эпохи, в отличие от прежних стереотипов о том, что это было кочевое население. Хотя в скифскую эпоху мобильность увеличилась по сравнению с предыдущими периодами, она была ограничена небольшим процентом людей», — сказала Алисия Вентреска Миллер, ведущий автор исследования и доцент кафедры антропологии Мичиганского университета.

Вентреска Миллер, ранее работавшая в Институте истории человечества Макса Планка, и ее команда взяли образцы костей и зубной эмали 56 человеческих скелетов в трех захоронениях — Бельске, Мамай-Горе и Медвине — на территории современной Украины.

Команда исследовала эти образцы с помощью изотопного анализа. Этот вид анализа исследует изотопы элементов — в данном исследовании стронций, кислород, азот и углерод — откладываются в тканях человека в результате еды и питья. Это позволяет исследователям определять, где путешествовал и жил человек, основываясь на уникальном изотопном составе их тканей.

Вместе эти анализы показали, что городские районы были местами социального и экономического разнообразия, где люди выращивали просо и разводили скот. Эти данные свидетельствуют о том, что люди в основном оставались там, где они занимались сельским хозяйством и выращиванием скота, хотя они, как правило, перемещались больше, чем в предыдущие эпохи.

«Скифская эпоха явно была периодом противоречий, с убедительными доказательствами сложного взаимодействия между земледельцами и скотоводами, которые способствовали скоплению населения в городских районах», — сказала Вентреска Миллер.

В будущем исследователи надеются получить более подробное представление о том, как люди перемещались между типами участков, такими как городские центры и сельские районы, а также между людьми с разным инвентарем и с очевидно разным социальным статусом.

«Таким образом, мы можем уйти дальше от предполагаемых стереотипов миграции и кочевничества в сторону динамичного и комплексного понимания скифских обществ», — сказала Вентреска Миллер.

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