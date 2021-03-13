ВОЗ назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом 1 13.03.2021, 14:59

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Арсенал противодействия COVID-19 должен быть расширен.

ВОЗ призвала страны для борьбы с пандемией использовать все возможности и инструменты.

Призыв озвучил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, сообщает lenta.ua.

По его словам, главная ошибка всех стран в борьбе с пандемией коронавируса – это надежда только на вакцины.

Он призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, для победы над пандемией.

«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», - подчеркнул представитель ВОЗ.

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила эпидемию коронавируса глобальной пандемией.

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