ВОЗ назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом

ВОЗ назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом1
- 13.03.2021, 14:59
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Арсенал противодействия COVID-19 должен быть расширен.
ВОЗ призвала страны для борьбы с пандемией использовать все возможности и инструменты.
Призыв озвучил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, сообщает lenta.ua.
По его словам, главная ошибка всех стран в борьбе с пандемией коронавируса – это надежда только на вакцины.
Он призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, для победы над пандемией.
«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», - подчеркнул представитель ВОЗ.
Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила эпидемию коронавируса глобальной пандемией.