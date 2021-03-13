Названы натуральные напитки, которые улучшат работу почек

Названы натуральные напитки, которые улучшат работу почек1
- 13.03.2021, 15:45
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Натуральные коктейли и соки - здоровый и простой способ получить большое количество полезных питательных веществ.
Если мы хотим наслаждаться хорошим здоровьем, мы должны следить за состоянием наших органов, есть пищу и принимать добавки, которые полезны для них, а также способствуют их очищению, особенно после праздничных застолий, пишет healthinfo.ua.
Почему нужно проводить детоксикацию?
Почки — это органы, которые очищают кровь от потенциально опасных веществ; эти вещества выводятся из организма с мочой. Кроме этого, почки регулируют уровень жидкости в теле.
Это жизненно важные, то есть, необходимые для жизни, органы. Поэтому о них нужно заботиться и поддерживать их в хорошем состоянии. Это делается с помощью правильного питания и очищения от токсинов, которому способствуют опять-таки определенные продукты и пищевые добавки.
Натуральные напитки
Натуральные коктейли и соки — это здоровый и простой способ получить большое количество полезных питательных веществ с небольшим количеством пищи.
Рекомендуем начинать день одним из этих соков, и уже через неделю вы заметите разницу. Вы почувствуете себя более легким, поскольку излишняя жидкость будет выводиться из организма, ощутите, что у вас стало больше энергии и жизненных сил. Кроме того, вы поможете своим почкам оставаться здоровыми или облегчишь их состояние, если они уже страдают от каких-либо заболеваний.
Можно выбрать какой-то один из рецептов или чередовать и смешивать их.
Коктейль из яблок и сельдерея
Сельдерей — один из овощей, обладающих наибольшим мочегонным действием. Он также приятен на вкус, поэтому мы предлагаем его для этого рецепта; можно включать его и в другие соки. В данном случае мы смешиваем его с яблоком не только для того, чтобы придать соку более сладкий вкус, но и потому, что яблоко — очень полезно и хорошо помогает при заболеваниях почек.
Ингредиенты:
- Веточка зеленого и свежего сельдерея, со стеблем и листьями.
- 3 яблока (если они экологически чисты, можно брать их с кожурой).
- По желанию можно добавить несколько листков свежей мяты.
Коктейль из салата-латука с укропом
За этой удивительной комбинацией скрывается восхитительный вкус и многие полезные свойства. Салат-латук — прекрасный диуретик, он также помогает нам уравновешивать нервную систему; поэтому очень хорошо пить этот сок вечером.
Укроп, с его особым вкусом, придаст соку некоторую сладость и поможет организму вывести больше жидкости.
Ингредиенты:
- 5 хорошо помытых зеленых и темных листов салата-латука (не стоит использовать замороженные овощи, там почти не остается полезных питательных веществ).
- Веточка свежего укропа.
- Ложечка пчелиного меда.
Коктейль из помидоров, лука и морской воды
Лук — один из самых полезных для почек продуктов. Добавляем к нему помидоры, богатые калием, и немного морской воды.
Морская вода действует как очень сбалансированная натуральная добавка. Она содержит в нужной пропорции практически все микроэлементы, необходимые нашему организму, а также регулирует уровень жидкости в организме, помогает выводить ее излишки.
Ингредиенты:
- 4 спелых помидора.
- Cредняя луковица.
- 1 ложка оливкового масла холодного отжима.
- 4 столовые ложки морской воды.
Другие советы
Почки, как и печень, — особый орган нашего организма, они любят тепло. Кроме того, почки связаны с уровнем энергии, и их согревание улучшает наше самочувствие и повышает жизненную силу.
Можно согревать их полчаса в день с помощью обычной грелки, электрической грелки, массажа или просто укутываясь в плед из натуральной шерсти. Это особенно важно в холодное время года.
И надо избегать всего, что может повредить нашим почкам. Это:
- Рафинированный сахар.
- Соль.
- Лекарства.
Неумеренное потребление белковой пищи, особенно животного происхождения; она подвергает почки чрезмерным нагрузкам.