Названы натуральные напитки, которые улучшат работу почек 1 13.03.2021, 15:45

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Натуральные коктейли и соки - здоровый и простой способ получить большое количество полезных питательных веществ.

Если мы хотим наслаждаться хорошим здоровьем, мы должны следить за состоянием наших органов, есть пищу и принимать добавки, которые полезны для них, а также способствуют их очищению, особенно после праздничных застолий, пишет healthinfo.ua.

Почему нужно проводить детоксикацию?

Почки — это органы, которые очищают кровь от потенциально опасных веществ; эти вещества выводятся из организма с мочой. Кроме этого, почки регулируют уровень жидкости в теле.

Это жизненно важные, то есть, необходимые для жизни, органы. Поэтому о них нужно заботиться и поддерживать их в хорошем состоянии. Это делается с помощью правильного питания и очищения от токсинов, которому способствуют опять-таки определенные продукты и пищевые добавки.

Натуральные напитки

Натуральные коктейли и соки — это здоровый и простой способ получить большое количество полезных питательных веществ с небольшим количеством пищи.

Рекомендуем начинать день одним из этих соков, и уже через неделю вы заметите разницу. Вы почувствуете себя более легким, поскольку излишняя жидкость будет выводиться из организма, ощутите, что у вас стало больше энергии и жизненных сил. Кроме того, вы поможете своим почкам оставаться здоровыми или облегчишь их состояние, если они уже страдают от каких-либо заболеваний.

Можно выбрать какой-то один из рецептов или чередовать и смешивать их.

Коктейль из яблок и сельдерея

Сельдерей — один из овощей, обладающих наибольшим мочегонным действием. Он также приятен на вкус, поэтому мы предлагаем его для этого рецепта; можно включать его и в другие соки. В данном случае мы смешиваем его с яблоком не только для того, чтобы придать соку более сладкий вкус, но и потому, что яблоко — очень полезно и хорошо помогает при заболеваниях почек.

Ингредиенты:

- Веточка зеленого и свежего сельдерея, со стеблем и листьями.

- 3 яблока (если они экологически чисты, можно брать их с кожурой).

- По желанию можно добавить несколько листков свежей мяты.

Коктейль из салата-латука с укропом

За этой удивительной комбинацией скрывается восхитительный вкус и многие полезные свойства. Салат-латук — прекрасный диуретик, он также помогает нам уравновешивать нервную систему; поэтому очень хорошо пить этот сок вечером.

Укроп, с его особым вкусом, придаст соку некоторую сладость и поможет организму вывести больше жидкости.

Ингредиенты:

- 5 хорошо помытых зеленых и темных листов салата-латука (не стоит использовать замороженные овощи, там почти не остается полезных питательных веществ).

- Веточка свежего укропа.

- Ложечка пчелиного меда.

Коктейль из помидоров, лука и морской воды

Лук — один из самых полезных для почек продуктов. Добавляем к нему помидоры, богатые калием, и немного морской воды.

Морская вода действует как очень сбалансированная натуральная добавка. Она содержит в нужной пропорции практически все микроэлементы, необходимые нашему организму, а также регулирует уровень жидкости в организме, помогает выводить ее излишки.

Ингредиенты:

- 4 спелых помидора.

- Cредняя луковица.

- 1 ложка оливкового масла холодного отжима.

- 4 столовые ложки морской воды.

Другие советы

Почки, как и печень, — особый орган нашего организма, они любят тепло. Кроме того, почки связаны с уровнем энергии, и их согревание улучшает наше самочувствие и повышает жизненную силу.

Можно согревать их полчаса в день с помощью обычной грелки, электрической грелки, массажа или просто укутываясь в плед из натуральной шерсти. Это особенно важно в холодное время года.

И надо избегать всего, что может повредить нашим почкам. Это:

- Рафинированный сахар.

- Соль.

- Лекарства.

Неумеренное потребление белковой пищи, особенно животного происхождения; она подвергает почки чрезмерным нагрузкам.

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