Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные 13.03.2021, 16:07

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Самый выгодный курс продажи банком доллара и евро.

Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,598 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,592 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,097 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,095 рубля.

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