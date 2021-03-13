Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
- 13.03.2021, 16:07
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Самый выгодный курс продажи банком доллара и евро.
Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,598 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,592 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,097 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,095 рубля.