Ученые выяснили, где находится самая древняя на Земле пирамида 13.03.2021, 16:32

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Cамый глубокий слой пирамиды мог быть заложен в период до 28 тысяч лет назад.

Геологоразведка случайно позволила обнаружить вероятно самую древнюю рукотворную пирамиду на планете Земля. Она находится на Яве. Предварительная оценка показывает, что ей не менее девяти с половиной тысяч лет. При этом учёные замечают, что самый глубокий слой пирамиды мог быть заложен в период до двадцати восьми тысяч лет назад. Примерно в то время, когда на острове появился человек разумный, пишет lenta.ua.

О руинах древнего строения на горе Паданг было известно давно, но считалось, что это небольшая постройка. Однако недавно было принято решение использовать данные геологоразведки для уточнения возраста и размера находки. Оказалось, что людям был виден лишь самый верхний слой строения. Изначально пирамида вероятно имела в основании площадь около пятнадцати гектар. На данный момент учёным известно, она состоит из трёх слоёв. Верхний уровень был построен около трёх тысячелетий назад. Второй – около семи тысячелетий. А самые нижний – вероятно имеет возраст девять с половиной тысяч лет. А возможно, и больше.

Исследователи считают, что внутри пирамиды могут быть пустоты, а также рассчитывают обнаружить ещё более древние слои. Для подтверждения своих теорий они намереваются прибегнуть к археологическим раскопкам. Если предложенная датировка подтвердится, то перед нами окажется самая древняя рукотворная пирамида на планете.

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