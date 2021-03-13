Израильские ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды 13.03.2021, 17:18

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Это поможет в разработке лекарств.

Израильские ученые определили, как белки коронавируса SARS-CoV-2 влияют на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, они вызывают повышенную коагуляцию и воспаление. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv, пишет healthinfo.ua.

Помимо дыхательных путей, новый коронавирус поражает другие системы организма, в том числе всю сосудистую сеть. Среди специалистов все чаще звучит мнение, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки SARS-CoV-2 влияют на проницаемость сосудов, воздействуя на эндотелиальные клетки.

После начальной фазы вирусной инфекции примерно у 30 процентов госпитализированных пациентов развивается тяжелое заболевание с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом, что проявляется как резкое падение уровня кислорода в крови, цитокиновый шторм, а также сердечная и почечная недостаточность. По мнению авторов, многие из этих патологий связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов.

Геном SARS-CoV-2 кодирует 29 белков, определяющих проявления и симптомы COVID-19. Чтобы увидеть влияние белков коронавируса на эндотелиальные клетки, ученые клонировали и экспрессировали 26 из этих белков в клетках пупочной вены человека.

По эндотелиальному ответу на сверхэкспрессию каждого белка авторы точно определили, как каждый из белков SARS-CoV-2, независимо от других, влияет на изменение эндотелиального барьера кровеносных сосудов, повышение коагуляции, воспаление и высвобождение цитокинов.

Ученые обнаружили, что 70 процентов белков коронавируса стимулируют значительные изменения проницаемости эндотелия, которые связаны с несколькими факторами:

- с прямым воздействием на клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов, и вызывающим эндотелиальную дисфункцию;

- с лизисом, или растворением эндотелиальных клеток и их гибелью;

- с отторжением человеческого ангиотензин-превращающего фермента 2 (hACE2) вирусными белками, которые способствуют проницаемости сосудов.

Кроме того, считают исследователи, чрезмерная реакция иммунной системы, при которой происходит комбинация иммунных клеток и нейтрофилов, вызывает производство активных форм кислорода, воспалительных цитокинов и вазоактивных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты — изменение эндотелиальных соединений, увеличение проницаемости сосудов, утечку крови и коагуляцию.

По результатам исследования авторы определили, какие из вирусных белков играют решающую роль в физиологическом ответе на вирусную инфекцию и исходя из этого подготовили рекомендации по разработке лекарств, направленных на подавление этих белков.

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