В России недосчитались нефтедолларов: что произошло 13.03.2021, 17:40

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Чистый приток валюты в РФ впечатляюще снизился.

По итогам февраля чистый приток валюты в Россию по текущему счету платежного баланса составил 6 млрд. долларов и снизился на 12 процентов относительно января, следует из статистики российского Центробанка.

За два месяца сальдо текущего счета (разница между основными валютными потоками в страну и из нее) составило 13,1 млрд. долларов — на 3,6 миллиарда меньше, чем год назад, пишет sprotyv.info.

Февральская цифра оказалась заметно ниже ожиданий и стала негативным сюрпризом, солидарны аналитики. Цена нефти за месяц взлетела еще на 13% и вернулась на уровни прошлого года, что должно было принести около 1 млрд. долларов дополнительного притока, отмечают они. Но его не произошло. Вероятно, сказалось сокращение экспорта нефти.

По данным российской «Транснефти», в феврале отгрузки просели по всем направлениям — от Европы до Китая, а общий спад составил 11% относительно января и 20% в годовом выражении. Другим обстоятельством стал продолжившийся рост импорта: валюта, полученная за экспорт, ушла на покупку товаров за рубежом. В результате сальдо торгового баланса сжалось на четверть — до 17,6 млрд. долларов за январь-февраль (против 23,6 млрд. годом ранее).

Импорт увеличивается на 5-10% год к году, экономика не может реализовать импортозамещение, говорят эксперты. Это может объяснять слабость курса рубля, который, несмотря на сильное восстановление цен на нефть в последние два месяца, все еще торгуется в узком диапазоне конца 2020 года.

Отток капитала из России при этом остается по-прежнему большим. В феврале частный сектор вывез из страны еще 4 млрд. долларов, а за два месяца — 12 миллиардов.

Центробанк России объясняет отток не погашением внешнего долга, а «наращиванием иностранных активов наращиванием иностранных активов как банками, так и прочими секторами». Крупный бизнес по-прежнему предпочитает парковать деньги за рубежом, покупая валюту и выводя ее из страны. Это сигнализирует о низком доверии к национальной экономике, указывают аналитики, что, в свою очередь, давит на рубль.

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